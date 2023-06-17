Участились зверские обстрелы, которые устраивают нашим городам и селам российские агрессоры. Страх и панические атаки накрывают с головой взрослых, что уж говорить о детях. Родителям с маленькими детьми надо знать несколько очень важных правил, чтобы как можно скорее успокоить ребенка при панической атаке.

Стоит запомнить, что паническая атака — внезапный приступ сильного страха. Он не всегда может быть вызван реальной опасностью, когда есть угроза жизни или здоровью. Паническая атака может появиться у малыша в любом месте и в любое время.

Как ее распознать?

У ребенка внезапно могут начаться:

дрожание рук, ног или всего тела;

одышка или затрудненное дыхание;

тошнота;

болезненные спазмы в животе;

сильное потоотделение;

озноб;

головокружение.

Это похоже на симптомы сердечного приступа, тем более что ускоряется сердцебиение малыша. Не паникуйте.

Однако ни в коем случае нельзя говорить ребенку “Не бойся” или “Успокойся”, “Не стоит так переживать”. В такой ситуации это не сработает, малыш вас просто не услышит или не поймет смысла уговоров.

Лучше, обратившись по имени к ребенку, скажите: “Я вижу, что ты напуган/а, но я рядом и помогу тебе с этим справиться”.

Вместо этого попробуйте перевести детское внимание на что-то реальное, конкретное.

Психолог Светлана Ройз советует действовать по следующему сценарию:

Первое: обратитесь к ребенку по имени, попросите назвать или повторить ваше; попробуйте встретиться взглядом, попросите посмотреть на вас и кивнуть, что видит вас.

Второе: попросите ребенка обнять себя руками и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Третье: если ребенок дрожит, попросите его потрясти руками, как стряхивает воду с ладоней, а затем — всем телом, словно мокрая собака, которая стряхивает с себя воду. Затем потянуться и “растаять”, как снеговик.

Четвертое: с разрешения ребенка — крепко обнимите его или сожмите руку, разотрите тело.

Пятое: попросите описать в мельчайших деталях, какой-то предмет в поле его зрения, или посчитать, сколько людей, например, в зеленом (красном).

Шестое: попросите малыша посмотреть на свои ноги, сделать перекаты стопой, согнуть и разогнуть пальцы стоп.

Седьмое: дайте ребенку бутылку воды, чтобы он сам раскрутил крышечку и попил.

Во время панической атаки у ребенка говорите с ним спокойно и уверенно, обращайтесь по имени, используйте максимально короткие, четкие фразы. Например, можно воспользоваться следующими вариантами:

Ты меня видишь? Кивни.

Как меня зовут?

Как тебя зовут?

Я тебе помогу.

Дыши со мной.

Все закончилось, теперь ты в безопасности.

Было очень сложно, но ты справился/лась.

Панические атаки не опасны для здоровья и жизни человека, но они могут быть симптомом других психических расстройств.

Поэтому если они будут повторяться, стоит обратиться к врачу (педиатру, семейному врачу или психиатру).

Источник: ЦПМСД №2 Подільського району м.Києва