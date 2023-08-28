Благодаря китайскому календарю беременности женщины, беременные на ранних сроках, могут узнать пол будущего ребенка. Важно, что такие календари, как и другие народные методы, не дают 100-процентной гарантии. Как вычислить пол ребенка по китайскому календарю беременности – читайте в материале.

Китайский календарь беременности 2023: что известно

Когда-то в Китае едва ли не каждая семья желала, чтобы в ней родился мальчик. Ведь это – гарантия поддержки семьи после 17-летнего возраста, когда мужчина будет приносить в дом деньги. Девочки в то время не были добытчицами, поэтому родители пытались заранее определить, кто у них родится. В наше время ситуация изменилась, и родители ждут как дочерей, так и сыновей.

Как выглядит китайский календарь 2023

В таблице в первую очередь смотрят на левосторонние столбцы – показатель возраста женщины. В китайском календаре он начинается с 18-летнего возраста. В верхней части можно увидеть графы, определяющие месяц рождения.

Чтобы определить пол будущего ребенка, нужно знать, сколько было полных лет будущей матери на момент зачатия малыша.

Если следовать тамошним поверьям, то возраст ребенка нужно рассчитывать чуть раньше 9 месяцев. При этом если в месяце, обозначенном розовым цветом, произошел половой акт, то родится девочка, а при беременности в месяце, обозначенном синим цветом, будет мальчик.

Китайский календарь беременности 2023