Ребенок с самого рождения должен находиться рядом со своей мамой, исследователи и педиатры единодушны — мамины объятия, поглаживания, ласковые слова позитивно влияют на развитие новорожденного.

Мягкие прикосновения, тактильное общение с малышом можно назвать маминым массажем новорожденного. Как делать массаж грудничку, чтобы он был более эффективным? Рекомендации, касающиеся правильного массажа грудничка, согласилась дать опытный детский массажист Галина Литвин.

Массаж — не просто физиопроцедура

Осязание прочно связано с нашим мировосприятием. Ученые доказали наличие многообразных связей между осязанием и здоровьем. Галина Литвин утверждает, что если, к примеру, ребенка легонько погладить по кисти руки, у него сразу несколько замедлится ритм работы сердца. Ласковые прикосновения, которые, собственно, и характеризуют массаж грудничка, успокаивают, ободряют, расслабляют или, наоборот, приятно возбуждают.

— К массажу нужно приступать, когда и вы, и ребенок спокойны, — говорит Галина Васильевна. — Сосредоточьте свои мысли на малыше. Дышите медленно и глубоко, отбросьте все тревоги дня. Вместе с вами начнет расслабляться и малыш. Можно напеть ему пару смешных куплетов собственного сочинения. Не стесняйтесь — вас сейчас никто не видит и не слышит.

Многие мамы боятся и не решаются делать массаж собственному крошечному малышу. А ведь на самом деле, по утверждению массажиста, они все умеют на интуитивном уровне. Почти все мамочки во время смены подгузника нежно поглаживают круговыми движениями животик крохи, после сна — спинку, во время прикладывания к груди гладят пальцами лобик и головку за ушком. Поглаживание — основа массажа малыша.

С чего и когда начинать?

Общеукрепляющий массаж обычно рекомендуют делать с 2,5-3 месяцев, а лечебный — назначают с 1 месяца. Большинство педиатров считает, что первый массаж грудничку можно начинать делать после того, как зарастет пупочная ранка, то есть, на третьей неделе жизни. Галина Литвин тоже считает, что с этого возраста мама может сама начинать делать поглаживающие движения по тельцу малыша, но не дольше 10 минут. И важно запомнить: мамин массаж следует делать каждый день.

Руки должны легко скользить, чтобы не образовывалось никаких складочек на коже ребенка, в противном случае могут возникнуть раздражения. Галина Литвин советует использовать для массажа не дорогие кремы, а качественное растительное масло холодного отжима, к примеру, оливковое.

— Запомните: масло наносят не на кожу ребенка, а на свои ладони, — предупреждает массажист, — надо капнуть лишь несколько капель, не больше, и растереть руки, чтобы масло согрелось.

Начинать стоит с самых простых медленных и ласкающих прикосновений. Чтобы малыш через мамины руки ощутил тепло и любовь.

По часовой стрелке: голова, ножки, животик

Сядьте с малышом на пол, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги. Расстелите на коленях мягкое толстое полотенце. Положите малыша на спинку ножками к себе.

В этом положении мама может массировать головку, животик, грудку, ножки и ручки.

Начинайте мягкими круговыми движениями кончиков пальцев поглаживать головку по всей поверхности, делайте круги вокруг ушек. Не переставайте разговаривать с малышом, напевать или просто “мурлыкать” любую мелодию.

Затем переходим к ножкам. Нежно обхватив обеими руками сверху ножку ребенка, медленно ведите руки вниз, как бы “выдавливая” напряжение, скопившееся в мышцах, — чтобы оно ушло через пальчики. Галина Васильевна подчеркивает, что на самом деле давить ни в коем случае нельзя, слово это она использует, чтобы был понятен смысл движения.

Следующие поглаживающие движения должны быть направлены в сторону сердца (от голени к бедру). Они имеют стимулирующий и тонизирующий эффект.

Разминая мышцы ножки, вы осторожно катаете ножку между ладонями, как тесто или пластилин. Детей этот полезный прием обычно веселит.

Массировать стопы ножек ребенка начинайте с нажатия большими пальцами рук на подошву, следуя от пятки к пальчикам, постепенно разминая всю поверхность подошвы. Заканчивайте массаж стоп сгибанием их к голени.

Теперь переходим к животу. Положите руки на животик малышу, но не спешите делать какие-либо движения, несколько секунд подождите. Некоторые детки напрягаются, когда касаются их животика. Любые протестующие движения ручек должны остановить вас от продолжения процедуры. Не стоит делать массаж животика во что бы то ни стало. Прижмите к себе ребенка, успокойте. Повторите попытку чуть позже или в другой день.

Если малыш не проявляет обеспокоенности, начинайте “выписывать” ладонями круги вокруг пупка, по часовой стрелке.

Очень эффективны массажные движения для повышения тонуса органов выделения. Проводите ладонями по животику ребенка в направлении к себе, как будто сгребаете песок. Затем, взявшись одной рукой за ножки ребенка, приподнимайте их кверху, а другой рукой повторяйте гребущие движения по животику.

Если у ребенка болит животик из-за скопления газов или запоров, попробуйте такой прием массажа при запорах: правой рукой делайте по животику полукруг по часовой стрелке — сверху вниз и слева направо, в конце соскальзывая с тела. Еще можно согнуть ножки в коленях и слегка прижать их к животику, затем сделать ножками движения “велосипед”.

Еще один раз погладив живот слева направо (по часовой стрелке), приступаете к массажу груди. Положив обе ладони рядом в центре грудной клетки ребенка, делайте толкательные движения в направлении плеч, далее вниз, по бокам бедер, и возвращайтесь вверх по грудине, как бы “рисуя” сердце. Ребенка очень забавляют эти движения.

Теперь переходим к спинке. Перевернув малыша на животик, уложите его поперек ваших колен. Подушечками пальцев рисуйте маленькие кружочки по всей спинке. Затем подключайте ладони. Вспомните игру-прибаутку “рельсы-рельсы, шпалы-шпалы”. Начинайте со “шпал”: поглаживайте спинку поперечными движениями под прямым углом к позвоночнику, перемещая руки в направлении от шеи к ягодицам. Затем нежно прохлопайте всю спинку сверху донизу и в обратном направлении. После похлопываний — поглаживания. Ладони обеих рук расположите параллельно позвоночнику. Гладьте малыша снизу вверх (“рельсы”) поочередно — то одной рукой, то другой. Напоследок растопыренными пальцами, как граблями, нежно проведите вдоль спинки.

Ребенок расслабляется полностью.

“Сорока-ворона” — не просто прибаутка

Почему-то младенцы не очень любят массаж ручек. Более того, всячески ему сопротивляются. Согнутые и плотно прижатые к груди ручки как бы предупреждают маму: “Не хочу и не буду!” Не прикладывайте усилий, чтобы развести ручки в стороны, просто погладьте их сверху вниз — нежно и аккуратно.

Когда ребенок будет более расслабленным, попробуйте вернуться к ручкам и для начала помассировать ладошки. Указательным пальцем с нажимом нарисуйте кружочек в центре ладошки: “Сорока-ворона деткам кашку варила…”. Классика для многих поколений, но точно мало кто из мамочек знает, что в центре ладони находится точка, отвечающая за работу кишечника. И играя с малышом в “сороку” вы, по сути, делаете профилактику возможных колик.

Малышу понравилось? А вот теперь поднимите сначала одну, а потом вторую ручку вверх и легонько подушечками пальцев погладьте под мышками, где расположены крупные лимфатические узлы. Затем пройдитесь легонько от плеча до запястья, помассируйте запястье круговыми движениями. Затем каждый пальчик в отдельности.

Такой массаж нужен всем детям — и “рыхлым” малышам с пониженным тонусом мышц, недоношенным, и страдающим нервными спазмами. Последние после массажа начинают спокойно агукать.

Когда нельзя делать массаж ребенку

Во-первых, сразу после кормления. Во-вторых, если у ребенка на тельце есть царапины, раздражения, потничка. Ну и, конечно, при повышенной температуре.

Есть и еще одно важное предостережение

— Ни в коем случае не продолжайте делать массаж, если малыш кричит и вырывается, — предупреждает Галина Васильевна. — У кричащего ребенка напрягаются мышцы и массаж, даже самый легкий, может быть и очень болезненным для ребенка, и абсолютно бесполезным.

Если у малыша есть проблемы с тонусом мышц, надо разобраться вместе с врачом, почему так происходит. Важно исключить такие заболевания, как миопатия или миодистрофия. Деткам с таким диагнозом любое механическое воздействие на мышцы категорически противопоказано.