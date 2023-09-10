Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец объяснил, как недорого и экономно собрать полезный ланч-бокс для школьного перекуса.

1. Вовлекайте детей в подготовку ланч-бокса: они с большей вероятностью съедят то, что помогли сочинить. Будьте креативными и делайте ланч-боксы яркими, добавляйте разные продукты.

2. Берите за основу школьных перекусов продукты, надолго дающие ощущение сытости. К таковым относятся продукты с высоким содержанием белка (хлеб, зерновые батончики, орехи, сыр, яйца и т.п.).

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3. Готовьте бутерброды и сэндвичи из цельнозернового хлеба. Следует приучать ребенка к нему постепенно – сначала попробуйте приготовить бутерброд из одного ломтика белого или черного хлеба и одного ломтика цельнозернового хлеба.

4. Не используйте в бутербродах майонез, крем-сыр и другие магазинные намазки.

5. Выбирайте начинку для бутерброда с умеренным содержанием жира. Это может быть нежирное мясо (например, курица или индейка), рыба (тунец или лосось), сыр с низким содержанием жира.

6. Всегда добавляйте в бутерброды зеленый салат и овощи. Выбирайте помидоры черри или палочки из моркови, огурца, сельдерея и перца. В отдельное отделение ланч-бокса положите нежирный хумус или другой соус – с ним детям будет вкуснее есть овощи.

7. Всегда кладите кусочки фруктов и ягоды, которые легко съесть ребенку за один раз. Банан, порезанное яблоко или груша, вымытая голубика, кусочки мандарина или апельсина, ломтики дыни. Полейте фрукты лимонным соком, чтобы они не коричневели. В зимний сезон можно давать консервированные фрукты без добавления сахара.

8. Вместо фруктовых или шоколадных батончиков кладите ланч-бокс полезные сухофрукты, например изюм и курагу. Замените пирожные на шоколад, цельнозерновые батончики и печенье.

9. Выбирайте йогурты с низким содержанием жира и сахара. Лучше остановиться на белом йогурте, в который можно добавить собственные фрукты или ягоды.

10. Если сыр содержит много жира и соли, то положите его меньший ломтик. Старайтесь отдавать предпочтение нежирным и умеренно соленым сортам сыра.