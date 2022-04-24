15-летняя Марина из Чугуева Харьковской области серьезно пострадала от взрыва российской мины в первый же день вторжения. Осколки оконного стекла превратили лицо ребенка в одну сплошную рану.

О том, что произошло и как девочка чувствует себя сегодня, одному их украинских СМИ рассказала ее мама Яна.

Мы с дочерью жили в Чугуеве в съемной квартире рядом со взлетной полосой. Когда в первый раз взорвался снаряд, я подумала, что проходят учения, поэтому спокойно уехала на работу в больницу.

Потом, когда продолжило бахкать и люди разбежались, кто куда, я дочери позвонила, говорю: “Марина, собирайся и едь ко мне на работу”. Она начала собираться, был очередной взрыв, взрывная волна – и Марина оказалась под осколками стекол и шкаф на нее завалился.

Лицо дочери порезало. Я не знала, что с ней случилось, она просто не брала трубку. Я вернулась домой. Там ни окон, ни дверей, ни Марины. Соседи сказали, что ее забрала скорая.

Из тела Марины еще несколько недель доставали осколки стекол. На ее лице — многочисленные швы. Но в целом врачи говорят, что дочь родилась в рубашке, а шрамы — дело поправимое.

Зашили ее аккуратно, но есть и грубые швы — кожа натянута у брови наполовину выше, чем нужно. Впоследствии потребуется не пластика лица, а лазерная шлифовка. Лицо восстановится, а вот то, что у нее внутри…

Она у меня сама по себе плакса, но все стойко выдержала. Настроение сейчас преимущественно веселое, Марина шутит. Но иногда бывает агрессивность, плаксивость, как у всех нас сейчас.

Она теперь боится окон, зеркал, дверей. Чтобы если что-нибудь случится, на нее ничего не упало.

Когда дочь выписали из больницы, мы пошли жить к моей маме. Две недели Марина, когда спала, накрывалась одеялом с головой…

По словам мамы, сейчас 15-летняя девочка ведет затворнический образ жизни — боится выйти на улицу. Также ее пугают громкие звуки, она сразу прячется.

Источник: Суспильное