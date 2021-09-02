Уже 1 сентября в Украине начался новый учебный год. Тысячи детей снова сядут за парты, чтобы получить новые знания. Но в таком случае важно выбрать комфортное место для ученика, чтобы его спина и зрение оставались здоровыми.

По словам мануального терапевта Антона Коляды, перед тем, как выбрать подходящее место, необходимо установить, есть ли у ребенка какие-то проблемы со спиной.

Врач утверждает, что перед обучением обязательно следует обратиться к специалисту, чтобы проверить состояние здоровья ребенка, особенно если есть жалобы.

— Кто знает, какие проблемы могут быть у ребенка. Возможно, есть жалобы на тазобедренный сустав, тогда ребенок в школе не сможет сидеть ровно за партой. Или же есть проблемы с хрящевой тканью. В таком случае ученику будет больно находиться в одном положении, — отметил он.

После консультации врача родители смогут понять, как не дать болезни прогрессировать, а наоборот улучшить состояние ребенка.

Коляда говорит, что для каждого человека лечение будет индивидуальным и будет зависеть от диагноза. Поэтому стандартного набора рекомендаций относительно того, где лучше всего сидеть ребенку в классе и в каком положении — нет.

Однако есть варианты, которые может предложить врач для ребенка с проблемами со спиной.

— Если есть проблемы с суставами, то стоит приобрести ортопедическую подушку, которую можно будет подкладывать под сиденье ребенка и на спинку стула. Если что-то не так с хрящевой тканью, то по возможности следует постоянно менять место сидения, делать минимальные упражнения на переменах. Но это все должно быть согласовано с врачом, — подчеркнул специалист.

Нагрузки на спину и ее правильное положение зависят от многих факторов, не только от места сидения. Также влияет положение ног, локтей, постановка рук на парте. Потому на это тоже нужно обращать внимание.

Для здорового ребенка, у которого нет проблем со спиной, лучшее место — где комфортно, видно учителя и доску.

Также врач рекомендует всем детям делать хотя бы минимальную зарядку утром: присесть несколько раз, разомкнуть руки, сделать вращения головой.

Таким образом в организме будет улучшаться кровообращение, полезные вещества будут поступать в мышцы, будет улучшаться регенерация тканей. Однако не стоит забывать об особенностях организма ребенка.

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