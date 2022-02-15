Топ-3 способа остановить икоту у ребенка

Каждого из нас время от времени беспокоит икота. Она может причинять дискомфорт, особенно если случается у маленьких детей.

Об этом явлении у малышей рассказала врач-педиатр Юлия Петручек. Как можно остановить икоту?

– Родителей часто беспокоит икота у новорожденных, но этот процесс не вреден и часто проходит самостоятельно. Возможными причинами могут быть растянутый желудок или переедание. Однако на 100% этот процесс пока не изучен, поэтому точная причина икоты ученым не известна, – говорит Юлия Петручек.

По ее словам, чтобы избежать икоты у ребенка, нужно во время кормления правильно прикладывать малыша к груди, чтобы ему в желудок не попадал лишний воздух.

Это правило следует соблюдать, если малыша кормят из бутылочки. После употребления пищи нужно немного поносить ребенка в вертикальном положении.

Если икота все-таки появилась, нужно знать, как помочь малышу.

Рекомендации:

взять ребенка на руки в вертикальном положении и погладить его по спине;

предложить пустышку, если малыш с ней знаком, она поможет снизить спазмы.

В то же время родителейдолжно обеспокоить, если у ребенка в течение длительного времени не проходит икота, подводит итог Юлия Петручек.

Что касается детей старшего возраста, то во время икоты их нужно успокоить, остановить, если они продолжают бегать или активно играть, заставить немного посидеть и дать выпить воды.

Иногда могут случаться ситуации, когда еще нерожденный ребенок икает у матери в животе, поделилась опытом врач Наталья Попович.

— Не все дети икают в утробе матери, и этот феномен преимущественно встречается на третьем триместре, то есть когда ребенок полностью развит, — рассказала она.

Опираясь на информацию ученых, врач сообщает, что икота – это хороший признак. Она сигнализирует, что центральная нервная система ребенка уже сформирована, и он может ее контролировать.

В то же время икота внутри утробы не опасна для ребенка и никакого вреда ему не несет.

Общие советы: