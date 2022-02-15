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Топ-3 способа остановить икоту у ребенка

15 февраля 2022, 13:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
гикавка икота
Источник: Depositphotos

Каждого из нас время от времени беспокоит икота. Она может причинять дискомфорт, особенно если случается у маленьких детей.

Об этом явлении у малышей рассказала врач-педиатр Юлия Петручек. Как можно остановить икоту?

– Родителей часто беспокоит икота у новорожденных, но этот процесс не вреден и часто проходит самостоятельно. Возможными причинами могут быть растянутый желудок или переедание. Однако на 100% этот процесс пока не изучен, поэтому точная причина икоты ученым не известна, – говорит Юлия Петручек.

По ее словам, чтобы избежать икоты у ребенка, нужно во время кормления правильно прикладывать малыша к груди, чтобы ему в желудок не попадал лишний воздух.

Это правило следует соблюдать, если малыша кормят из бутылочки. После употребления пищи нужно немного поносить ребенка в вертикальном положении.

Если икота все-таки появилась, нужно знать, как помочь малышу.

Рекомендации:

  • взять ребенка на руки в вертикальном положении и погладить его по спине;
  • предложить пустышку, если малыш с ней знаком, она поможет снизить спазмы.

В то же время  родителейдолжно обеспокоить, если у ребенка в течение длительного времени не проходит икота, подводит итог Юлия Петручек.

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Что касается детей старшего возраста, то во время икоты их нужно успокоить, остановить, если они продолжают бегать или активно играть, заставить немного посидеть и дать выпить воды.

Иногда могут случаться ситуации, когда еще нерожденный ребенок икает у матери в животе,  поделилась опытом врач Наталья Попович.

— Не все дети икают в утробе матери, и этот феномен преимущественно встречается на третьем триместре, то есть когда ребенок полностью развит, — рассказала она.

Опираясь на информацию ученых, врач сообщает, что икота – это хороший признак. Она сигнализирует, что центральная нервная система ребенка уже сформирована, и он может ее контролировать.

В то же время икота внутри утробы не опасна для ребенка и никакого вреда ему не несет.

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Общие советы:

  • успокоить малыша;
  • наладить дыхание;
  • дать выпить воды.

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