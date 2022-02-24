Многие украинцы проснулись сегодня от разрывов. Потом поднялись дети. В школу и в детсад идти не надо. Почему? Почему расстроена мама и озабоченный папа?
Как объяснить детям, что произошло и что нужно делать, когда ситуация обострится?
Украинская служба по чрезвычайным ситуациям советует родителям:
Ответственно отнеситесь к происходящему, чтобы защитить себя и детей.
Сохраняйте спокойствие сами. Разговаривайте спокойным голосом.
Уверенно рассказывайте, что армия на страже, и мы готовы дать отпор.
Когда ребенок тревожится, обнимите его нежно. Но помните, объятия только для деток доподросткового возраста.
Подростки могут воспринять объятия как слабость. Взрослый должен демонстрировать спокойствие и надежность.
Важно обсуждать гражданскую оборону как дома, так и в учебных заведениях.
Основные правила гражданской обороны:
- Слушаем старшего: учителя, отца, маму.
- Не спорим, следуем за тем, кто несет ответственность за безопасность в настоящее время.
- Договариваемся с родными о связи на случай потери мобильной связи.
- Договариваемся о местах встречи и где можем скрываться.
Сейчас уместны будут не только объятия, но и юмор, семейные дела.
Готовьте вместе еду, пейте вместе теплый чай или кофе.
Рассказывайте сказки, истории.
Читайте детям вслух.
Успокоиться поможет упражнение квадратное дыхание:
Вдыхаем – задерживаем дыхание – выдыхаем – задерживаем дыхание.
Все будет хорошо.