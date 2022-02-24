Многие украинцы проснулись сегодня от разрывов. Потом поднялись дети. В школу и в детсад идти не надо. Почему? Почему расстроена мама и озабоченный папа?

Как объяснить детям, что произошло и что нужно делать, когда ситуация обострится?

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям советует родителям:

Ответственно отнеситесь к происходящему, чтобы защитить себя и детей.

Сохраняйте спокойствие сами. Разговаривайте спокойным голосом.

Уверенно рассказывайте, что армия на страже, и мы готовы дать отпор.

Когда ребенок тревожится, обнимите его нежно. Но помните, объятия только для деток доподросткового возраста.

Подростки могут воспринять объятия как слабость. Взрослый должен демонстрировать спокойствие и надежность.

Важно обсуждать гражданскую оборону как дома, так и в учебных заведениях.

Основные правила гражданской обороны:

Слушаем старшего: учителя, отца, маму.

Не спорим, следуем за тем, кто несет ответственность за безопасность в настоящее время.

Договариваемся с родными о связи на случай потери мобильной связи.

Договариваемся о местах встречи и где можем скрываться.

Сейчас уместны будут не только объятия, но и юмор, семейные дела.

Готовьте вместе еду, пейте вместе теплый чай или кофе.

Рассказывайте сказки, истории.

Читайте детям вслух.

Успокоиться поможет упражнение квадратное дыхание:

Вдыхаем – задерживаем дыхание – выдыхаем – задерживаем дыхание.

Все будет хорошо.