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С какого возраста начинать прикорм малыша – ответ Комаровского

11 февраля 2022, 10:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
комаровський
Источник: УНИАН

С какого возраста необходимо давать малышу прикорм? Этот вопрос беспокоит многих родителей.

Доктор Евгений Комаровский озвучил свою позицию по этой теме.

— Возраст шесть месяцев является оптимальным для начала прикорма — с точки зрения того, как ребенок это перенесет, как он сможет это переварить, — отмечает Евгений Комаровский.

Кроме того, прикорм в этом возрасте уменьшает потенциальный риск развития аллергии, связанной с продуктами питания.

В то же время в отдельных случаях допускается начало прикорма в четыре месяца. Однако, принимая такое решение, лучше заранее проконсультироваться с педиатром.

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Раньше же среди специалистов было мнение, что кормить ребенка молоком можно до семи-восьми месяцев.

Однако сейчас врачи считают, что поздний прикорм может спровоцировать у ребенка различные аллергические реакции, связанные с продуктами питания.

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В любом случае родители должны постоянно контактировать с врачом-педиатром, регулярно посещать консультации. Это поможет вырастить здорового ребенка.

Источник: Доктор Комаровский

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Євген Комаровський , Советы , поради лікаря
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