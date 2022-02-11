С какого возраста начинать прикорм малыша – ответ Комаровского

С какого возраста необходимо давать малышу прикорм? Этот вопрос беспокоит многих родителей.

Доктор Евгений Комаровский озвучил свою позицию по этой теме.

— Возраст шесть месяцев является оптимальным для начала прикорма — с точки зрения того, как ребенок это перенесет, как он сможет это переварить, — отмечает Евгений Комаровский.

Кроме того, прикорм в этом возрасте уменьшает потенциальный риск развития аллергии, связанной с продуктами питания.

В то же время в отдельных случаях допускается начало прикорма в четыре месяца. Однако, принимая такое решение, лучше заранее проконсультироваться с педиатром.

Раньше же среди специалистов было мнение, что кормить ребенка молоком можно до семи-восьми месяцев.

Однако сейчас врачи считают, что поздний прикорм может спровоцировать у ребенка различные аллергические реакции, связанные с продуктами питания.

В любом случае родители должны постоянно контактировать с врачом-педиатром, регулярно посещать консультации. Это поможет вырастить здорового ребенка.

Источник: Доктор Комаровский