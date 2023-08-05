Медики и диетологи составили список продуктов, которые должны быть в рационе всех женщин для поддержания молодости и красоты. Они позитивно воздействуют на здоровье и улучшают внешний вид.

Конечно, полноценное здоровое питание включает гораздо больше продуктов, но диетологи, занимающиеся женским здоровьем, настаивают, что ежедневно в рационе каждой женщины, независимо от возраста, должно быть хотя бы несколько продуктов из предложенного перечня.

Подчеркиваем: ежедневно, в рационе каждой женщины.

1. Шпинат содержит минералы, витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для красивой кожи и стабильной работы организма. Эта зелень является источником железа, что помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Он также богат фолиевой кислотой.

Диетологи настаивают, что шпинат лучше есть в приготовленном, а не сыром виде. При нагревании витамины, содержащиеся в шпинате, лучше усваиваются организмом, обеспечивая более высокий уровень витаминов А и Е, белка, кальция и важных каротиноидов, таких как бета-каротин и лютеин.

2. Цветная капуста позитивно воздействует на состояние кожи за счет ценных микроэлементов, а также защищает от рака, способствует снижению веса и хорошему самочувствию.

3. Помидоры богаты мощным антиоксидантом ликопином. Они помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Это настоящий источник молодости.

Исследования ученых Университета Рутгерса, доказывают, что помидоры также могут защитить от рака молочной железы. Так, у 70 женщин в постменопаузе, которые придерживались диеты, богатой помидорами, через 10 недель наблюдалось повышение уровня адипонектина (гормона, регулирующего уровень жира/сахара в крови) на 9%, что помогает снизить риск развития рака молочной железы.

4. Черника способствует хорошему цвету лица, помогает предотвратить возрастные заболевания и является мощным антиоксидантом. Университет Тафтса пришел к выводу, что черника даже может обратить вспять кратковременную потерю памяти, еще больше отсрочив старение.

5. Чечевица богата клетчаткой и белком, а также железом. Этот продукт снижает уровень холестерина и помогать регулировать гормоны, что важно для хорошего внешнего вида. Исследования доказали, что чечевица облегчает симптомы ПМС и менопаузы. Если чечевица вам не по вкусу, попробуйте черную фасоль или нут в качестве альтернативы

6. Греческий йогурт содержит много белка, которого катастрофически не хватает в рационе большинства современных людей, что особенно остро проявляется в зрелом возрасте.

Исследования подтвердили — 25% женщин старше 40 лет не потребляют достаточного количества белка, несмотря на растущую потребность в нем. Когда мы становимся старше, наш метаболизм естественным образом начинает замедляться, чему могут помочь силовые тренировки и диета, богатая белком.

Белок также помогает похудеть, дольше сохраняя чувство сытости, следовательно, снижая вероятность того, что вы съедите на перекус нездоровую пищу.

7. Красная рыба содержит ценные элементы, которые замедляют процессы старения. Рыба жирных сортов также помогает поддерживать здоровье сердца, защищает зрение и способствует сиянию кожи.

Лосось обязательно должен быть в рационе беременных, так как очень полезен для развивающегося плода.

8. Белый чай содержат наибольшее количество антиоксидантов. Он помогает снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск заболеть раком, а также замедляет процессы старения. Белый чай наименее обработан из всех. По словам исследователей Орегонского государственного университета, именно повышенный уровень полифенолов, содержащихся в белом чае, повышает его потенциал борьбы с раком.

9. Клюквенный сок — отличный источник витамина С и марганца, что помогает ему бороться с инфекциями мочевыводящих путей, которыми страдают многие женщины. Мощная бактериальная антиадгезионная активность проявляется благодаря содержанию проантоцианидина.

10. Попкорн. Не удивляйтесь. Попкорн, в отличие от чипсов — легкий и богатый антиоксидантами воздушный перекус. Только не стоит добавлять сливочное масло.

Источник: Real Buzz