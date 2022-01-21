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5 видов головной боли, которые нельзя игнорировать

21 января 2022, 12:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль
Источник: Depositphotos

Каждый человек время от времени страдает от головной боли. При этом многие привыкли игнорировать ее или же самостоятельно принимать лекарства.

В Национальной службе здоровья Британии назвали виды головной боли, которые нельзя игнорировать.

  • Головная боль напряжения

Ее провоцируют стресс, обезвоживание, голод, а также напряженная работа глаз.

Если она беспокоит очень часто, нужно обратиться к специалисту.

  • Мигрень

О ней сигнализируют пульсирующая боль с одной стороны, тошнота, чувствительность к свету. Если приступы повторяются более пяти раз в месяц, это тревожный признак.

  • Синусовые головные боли

Тупая боль в передней части лица, которая затрагивает носовые пазухи, сигнализирует о простудных заболеваниях и аллергии. В таком случае лучше пройти обследование.

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  • Кластерные головные боли

Острые боли вокруг глазницы встречаются довольно редко. Если они появились, нужно немедленно обратиться к врачу.

  • Гормональные головные боли

Если головные боли связаны с колебанием уровня гормонов, это также повод пойти в больницу.

В то же время справиться с головной болью можно, если пить много воды, высыпаться, достаточно отдыхать, избегать стрессов.

Источник: NHS

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Біль , Исследования
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