Каждый человек время от времени страдает от головной боли. При этом многие привыкли игнорировать ее или же самостоятельно принимать лекарства.

В Национальной службе здоровья Британии назвали виды головной боли, которые нельзя игнорировать.

Головная боль напряжения

Ее провоцируют стресс, обезвоживание, голод, а также напряженная работа глаз.

Если она беспокоит очень часто, нужно обратиться к специалисту.

Мигрень

О ней сигнализируют пульсирующая боль с одной стороны, тошнота, чувствительность к свету. Если приступы повторяются более пяти раз в месяц, это тревожный признак.

Синусовые головные боли

Тупая боль в передней части лица, которая затрагивает носовые пазухи, сигнализирует о простудных заболеваниях и аллергии. В таком случае лучше пройти обследование.

Кластерные головные боли

Острые боли вокруг глазницы встречаются довольно редко. Если они появились, нужно немедленно обратиться к врачу.

Гормональные головные боли

Если головные боли связаны с колебанием уровня гормонов, это также повод пойти в больницу.

В то же время справиться с головной болью можно, если пить много воды, высыпаться, достаточно отдыхать, избегать стрессов.

Источник: NHS