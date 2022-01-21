Каждый человек время от времени страдает от головной боли. При этом многие привыкли игнорировать ее или же самостоятельно принимать лекарства.
В Национальной службе здоровья Британии назвали виды головной боли, которые нельзя игнорировать.
- Головная боль напряжения
Ее провоцируют стресс, обезвоживание, голод, а также напряженная работа глаз.
Если она беспокоит очень часто, нужно обратиться к специалисту.
- Мигрень
О ней сигнализируют пульсирующая боль с одной стороны, тошнота, чувствительность к свету. Если приступы повторяются более пяти раз в месяц, это тревожный признак.
- Синусовые головные боли
Тупая боль в передней части лица, которая затрагивает носовые пазухи, сигнализирует о простудных заболеваниях и аллергии. В таком случае лучше пройти обследование.
- Кластерные головные боли
Острые боли вокруг глазницы встречаются довольно редко. Если они появились, нужно немедленно обратиться к врачу.
- Гормональные головные боли
Если головные боли связаны с колебанием уровня гормонов, это также повод пойти в больницу.
В то же время справиться с головной болью можно, если пить много воды, высыпаться, достаточно отдыхать, избегать стрессов.
Источник: NHS