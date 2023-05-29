Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как подготовить себя к предстоящей хирургической операции, снизить уровень тревожности и страха.

— Известие об операции часто ввергает нас в состояние шока: а вдруг все пойдет не так, как перенесем анестезию, что покажет гистология, — говорит Виктория.

По ее словам, наш мозг устроен так, что любая угрожающая нам ситуация включает инстинкт самосохранения: появляется страх, тревога, деструктивные мысли. И все это естественный процесс в нашей психике.

Как подготовиться к операции и снизить тревогу

Найдите врача (хирурга), которому вы полностью доверяете. Не бойтесь задавать волнующие вас вопросы, выпишите себе все, что вас беспокоит, чтобы не забыть, когда придете на прием.

Обсудите волнующие вопросы с вашим анестезиологом. Помните, что перед наркозом ваш организм полностью проверят и в зависимости от результатов подберут подходящий вам препарат.

Старайтесь не зацикливаться на мыслях об операции и результатах гистологии. Занимайтесь любимым делом, спортом, ходите на встречи с друзьями, много гуляйте, смотрите позитивные фильмы, уделяйте время любимому хобби или работе.

С благодарностью принимайте поддержку друзей и родных людей.

После операции, в период реабилитации, который может длиться до года, может появиться апатия, подавленность. Поэтому, если есть возможность работать онлайн, работайте. Старайтесь чаще гулять, читайте, заведите дневник и планируйте, чем вы будете заниматься каждый день.

Помните, что главное — не вводить себя в негативное разрушающее состояние, из которого потом очень тяжело выбраться.

Если все же не можете справиться со своим эмоциональном состоянием и деструктивные мысли не покидают, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.