Антивозрастная стоматология – что это и кому нужна

Преждевременная потеря зубов влияет на количество морщин и складок, приводит к асимметрии и нарушает гармоничные пропорции лица. Иметь здоровые и красивые зубы не менее важно для сохранения молодости, чем, например, наличие идеально гладкой кожи или подтянутого тела.

Как выглядеть молодо благодаря зубам и что такое антиэйдж-стоматология, рассказал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Виталий Пчельник.

Зубы и морщины связаны

Люди не часто задумываются о том, как связаны овал лица и упругость кожи с состоянием зубов. Однако связь между ними самая прямая: мышцы и кожа нижней трети лица буквально “опираются” на нашу улыбку, и если с ней что-то происходит, это сказывается на общем виде.

— Зубы стираются в течение жизни — и это норма! Как и появление морщин. Но это процесс постепенный, организм успевает адаптироваться к изменениям, — поясняет Виталий Пчельник.

В первую очередь речь идет о возрастной стираемости зубов. Этому процессу подвержены практически все люди, вне зависимости от того, насколько тщательно они следят за зубами. Все разговаривают, пережевывают пищу, а верхние и нижние зубы в это время соприкасаются и стираются друг о друга.

Процесс старения: как меняется лицо

В связи со стираемостью зубы постепенно теряют высоту, а из-за этого мышцы и кожа нижней трети теряют опору. Появляются морщины, складки, возникают брыли и эффект вечно опущенных уголков губ.

— И одно из простых действий по быстрому омоложению — восстановление высоты зубов керамическими реставрациями, — рассказывает стоматолог.

Такой метод реставрации возможен лишь в том случае, когда у человека присутствуют все зубы. Но когда зубы отсутствуют даже частично, это сильно сказывается на эстетике лица, объясняет Виталий Пчельник.

— Когда отсутствуют только боковые зубы, снижается высота прикуса, впадают щеки, лицо выглядит усталым, осунувшимся, а нагрузка на передние зубы увеличивается, тем самым они стираются значительно быстрее, — добавляет он.

Однако при полном отсутствии зубов высота нижней трети лица критически уменьшается, потому что происходит атрофия костной ткани. Организм “считает”, что если в челюсти нет зубов, то альвеолярный гребень (анатомическая часть челюсти, в которой располагаются корни зубов) ему просто не нужен.

В итоге носогубные складки становятся очень глубокими, западает верхняя губа, появляются морщины и значительные дефекты речи. Все эти особенности характерны для пожилых людей.

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Как восстановить зубы?

Очень важно решать проблемы с зубами вовремя и не допускать усугубления проблемы – потерю зубов.

Раньше очень популярным методом восстановления зубного ряда являлись металлокерамические мостовидные протезы – конструкции из металла, облицованные керамикой для эстетики. Они опираются на свои зубы и замещают отсутствующие зубы промежуточными частями. Но насколько они практичны сейчас?

— После установки мостовидного протеза между ним и десной остается незаметное отверстие, в котором застревают частицы пищи, провоцируя развитие патогенной микрофлоры. Со временем опорные зубы портятся от влияния бактерий и чрезмерной нагрузки, — предупреждает стоматолог.

К сожалению, через 10-15 лет эксплуатации очень часто мостовидные протезы приводят к полному разрушению зубов под ними и возникает необходимость их удаления.

Ситуация становится еще более сложной, когда человек теряет боковые зубы и прибегает к съемным протезам. К тому же на месте отсутствующих зубов происходит непрерывная убыль кости, как еще часто говорят, “просаживаются десны”.

— Съемные протезы могут натирать слизистую, доставлять болезненные ощущения и расшатывать опорные зубы. В итоге люди сами приходят к тому, что их необходимо менять, — рассказывает Виталий Пчельник.

Эти виды протезирования теряют свою популярность, ведь зачастую после использования “мостов” люди задаются вопросом: как восстановить зубной ряд, если большая часть зубов разрушена? И выход есть.

Антиэйдж-стоматология

Современная стоматология помогает быстро исправить ситуацию на любой стадии, и всего за одну операцию.

— Для этого в кость челюсти устанавливаются имплантаты, организм “думает”, что это корни зубов, и стабилизирует уровень костной ткани, — объясняет специалист.

Имитация корня зуба создает нагрузку, а обменные процессы продолжают работать: деформация остановлена.

— При нынешнем развитии технологий, даже при полной адентии, всего за одно посещение можно имплантировать весь зубной ряд. Который будет

функционировать и выглядеть подобно родным зубам, — подчеркивает Виталий Пчельник.

Полное восстановление зубов благодаря имплантатам приводит к тому, что нижняя треть лица снова как будто “удлиняется”. Далее естественным образом разглаживаются носогубные складки, уголки рта приподнимаются, и человек выглядит заметно моложе, а от этого и возникает желанный лифтинг-эффект.

Такой метод восстановления отсутствующих зубов и молодости подходит в 90% случаев. А главное, что это можно сделать всего за один визит, что позволяет экономить время и финансы.

Но не стоит забывать, что будущую улыбку нужно доверять только опытным специалистам.