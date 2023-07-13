Психолог Галина Волошина назвала симптомы нарушения психического здоровья и объяснила, как себе помочь, если вы обнаружили у себя некоторые признаки ментального расстройства.

— Большинство людей до сих пор не придают особого значения поддержанию ментального здоровья. А зря, потому что оно так же важно, как и здоровье физическое, — утверждает специалист.

Согласно ВОЗ, ментальное (психическое) здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовывать собственный потенциал, преодолевать стрессы, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.

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По словам психолога, игнорирование собственного состояния ментального здоровья может привести к негативным последствиям, в частности это:

нарушение сна;

нарушение питания;

повторяющиеся проявления агрессии в общении с родными и друзьями;

низкий уровень энергии или ее отсутствие, отказ от привычных активностей;

ощущение апатии и неважности всего;

ощущение беспомощности или безнадежности;

ощущение необычной растерянности, забывчивости, раздражительности, грусти, беспокойства или страха;

сильные перепады настроения;

навязчивые негативные мысли о том, чтобы причинить вред себе или другим;

вера в вещи, которые не соответствуют действительности;

невозможность выполнять ежедневные задачи.

Заботиться о своем ментальном здоровье крайне важно, говорит психолог. Делать это просто. Нужно придерживаться таких правил:

поддерживать свой распорядок дня;

иметь сбалансированное питание;

выполнять любые физические активности;

важное общение с близкими и совместное времяпрепровождение;

выговариваться (не накапливать негативные эмоции и не подавлять их в себе).

При необходимости стоит обращаться к психологу, который поможет стабилизировать ваше состояние и улучшить качество жизни. Помните, обратиться к психологу — это так же нормально, как обратиться к врачу, когда у вас болит голова, призывает психолог.

Источник: Психологическая поддержка