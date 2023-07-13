Психолог Галина Волошина назвала симптомы нарушения психического здоровья и объяснила, как себе помочь, если вы обнаружили у себя некоторые признаки ментального расстройства.
— Большинство людей до сих пор не придают особого значения поддержанию ментального здоровья. А зря, потому что оно так же важно, как и здоровье физическое, — утверждает специалист.
Согласно ВОЗ, ментальное (психическое) здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовывать собственный потенциал, преодолевать стрессы, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.
По словам психолога, игнорирование собственного состояния ментального здоровья может привести к негативным последствиям, в частности это:
- нарушение сна;
- нарушение питания;
- повторяющиеся проявления агрессии в общении с родными и друзьями;
- низкий уровень энергии или ее отсутствие, отказ от привычных активностей;
- ощущение апатии и неважности всего;
- ощущение беспомощности или безнадежности;
- ощущение необычной растерянности, забывчивости, раздражительности, грусти, беспокойства или страха;
- сильные перепады настроения;
- навязчивые негативные мысли о том, чтобы причинить вред себе или другим;
- вера в вещи, которые не соответствуют действительности;
- невозможность выполнять ежедневные задачи.
Заботиться о своем ментальном здоровье крайне важно, говорит психолог. Делать это просто. Нужно придерживаться таких правил:
- поддерживать свой распорядок дня;
- иметь сбалансированное питание;
- выполнять любые физические активности;
- важное общение с близкими и совместное времяпрепровождение;
- выговариваться (не накапливать негативные эмоции и не подавлять их в себе).
При необходимости стоит обращаться к психологу, который поможет стабилизировать ваше состояние и улучшить качество жизни. Помните, обратиться к психологу — это так же нормально, как обратиться к врачу, когда у вас болит голова, призывает психолог.
Источник: Психологическая поддержка