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Апатия, бессонница, беспомощность: эксперт назвала симптомы расстройства психического здоровья

13 июля 2023, 09:50
Виктория Яснопольская журналист
психолог
Источник: Симптомы расстройства психического здоровья, что делать - эксперт | Здоровье

Психолог Галина Волошина назвала симптомы нарушения психического здоровья и объяснила, как себе помочь, если вы обнаружили у себя некоторые признаки ментального расстройства.

— Большинство людей до сих пор не придают особого значения поддержанию ментального здоровья. А зря, потому что оно так же важно, как и здоровье физическое, — утверждает специалист.

Согласно ВОЗ, ментальное (психическое) здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовывать собственный потенциал, преодолевать стрессы, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.

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По словам психолога, игнорирование собственного состояния ментального здоровья может привести к негативным последствиям, в частности это:

  • нарушение сна;
  • нарушение питания;
  • повторяющиеся проявления агрессии в общении с родными и друзьями;
  • низкий уровень энергии или ее отсутствие, отказ от привычных активностей;
  • ощущение апатии и неважности всего;
  • ощущение беспомощности или безнадежности;
  • ощущение необычной растерянности, забывчивости, раздражительности, грусти, беспокойства или страха;
  • сильные перепады настроения;
  • навязчивые негативные мысли о том, чтобы причинить вред себе или другим;
  • вера в вещи, которые не соответствуют действительности;
  • невозможность выполнять ежедневные задачи.

Заботиться о своем ментальном здоровье крайне важно, говорит психолог. Делать это просто. Нужно придерживаться таких правил:

  • поддерживать свой распорядок дня;
  • иметь сбалансированное питание;
  • выполнять любые физические активности;
  • важное общение с близкими и совместное времяпрепровождение;
  • выговариваться (не накапливать негативные эмоции и не подавлять их в себе).

При необходимости стоит обращаться к психологу, который поможет стабилизировать ваше состояние и улучшить качество жизни. Помните, обратиться к психологу — это так же нормально, как обратиться к врачу, когда у вас болит голова, призывает психолог.

Источник: Психологическая поддержка

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