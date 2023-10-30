Сегодня каждому десятому украинцу диагностируют артроз — заболевание коленного сустава, из-за которого он постепенно теряет подвижность. О том, как выявить этот недуг и лечить современными методами рассказал Фактам ICTV ортопед-травматолог, хирург Александр Галузинский.

— По статистике, артроз чаще всего диагностируют людям пожилого возраста: после 70 лет болезнь обнаруживают у 80% пациентов. То есть молодым можно не волноваться?

— Не хочу вас разочаровывать, но если раньше случаи артроза у 30-летних были единичными, сейчас это обычное явление. Причинами разрушения тканей хряща у молодых может быть малоподвижный образ жизни или, наоборот, — тяжелый физический труд.

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Кроме того, на состояние сустава влияют также лишний вес, травмы и наследственность. Проблем добавил и коронавирус: мы наблюдали случаи, когда до заболевания Covid-19 у достаточно молодого пациента была I-II стадии артроза, а через несколько месяцев после выздоровления рентгеновские снимки показывали III-IV стадии.

Точного ответа на вопрос, почему болезнь так быстро развилась, у нас нет. Существуют лишь гипотезы. Ясно одно: с каждым годом болезнь молодеет.

— Один из самых распространенных симптомов артроза — хруст в коленях…

— А здесь я вас могу вас успокоить. Хруст в коленях — нормальное явление и для здоровых коленных суставов. А вот когда хруст сопровождается болью — во время ходьбы или нагрузок — стоит проконсультироваться с врачом. Больной сустав всегда даст о себе знать.

Большинство пациентов понимают, что что-то не так: болят или не сгибаются колени, становится трудно ходить. Но они боятся идти к врачу и оттягивают визит до последнего, надеясь, что все пройдет.

Но при своевременном обращении к специалисту большинство проблем с суставами можно решить консервативными методами лечения: физиотерапией и лекарствами. Когда момент упущен — поможет только хирургическое вмешательство.

— Расскажите о современных хирургических методах лечения артроза.

— На первых стадиях артроза коленного сустава самый популярный метод хирургического лечения — артроскопия. Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое проводится с целью диагностики и лечения. Благодаря артроскопии врач может увидеть повреждения коленного сустава изнутри, найти причину боли, что иногда невозможно установить при обычных исследованиях.

Операция длится 30 минут и проводится под общим наркозом. Хирург делает два прокола в области сустава и сквозь них осуществляет манипуляции. Инструменты, которые нужны для проведения операции, тоже маленького размера, поэтому практически не травмируют пациента.

Сначала в отверстие вводится артроскоп — телескопический инструмент с камерой. Изображение на экране дает возможность оценить состояние сустава и внутрисуставных анатомических образований. После этого хирург вводит в отверстие другие инструменты, которые помогают исправить дефект.

— Остаются ли на теле шрамы?

— Раньше хирургу приходилось делать разрезы длиной 5-10 см, поэтому оставался рубец. Сегодня же следов от операции практически не заметно: он всего 5 мл, поэтому пациент может не переживать, что после операции будут большие шрамы.

Другое дело, что хирургу стало значительно сложнее проводить манипуляции через такие маленькие отверстия, но преимуществ значительно больше. Благодаря маленькой области вмешательства реабилитация проходит быстрее. Например, если операция назначена на утро, на следующий день пациент может ехать домой.

— Поможет ли артроскопия, когда речь идет о III-IV стадии артроза?

— Нет. На этих стадиях болезни происходит значительное разрушение хрящевой и костной ткани, единственным вариантом вернуть суставу подвижность, становится операция эндопротезирования. Проще говоря, замена коленного сустава на имплантат. Некоторые пациенты опасаются этой операции, так как считают, что хирург полностью удалит им колено.

Но это совсем не так. Во время эндопротезирования поверхность костей заменяется искусственными частями, между которыми устанавливается изготовленный из полимера аналог хряща. Часто после эндопротезирования, когда пациента перестает беспокоить боль в коленях и он может комфортно ходить, я слышу: — Почему я не решился на операцию раньше?

— Сколько длится операция эндопротезирования?

— Это зависит от проблемы и состояния пациента. Например, если у человека есть лишний вес, мы просим его немного похудеть перед операцией, чтобы облегчить хирургам доступ к суставу.

Это может значительно сократить продолжительность оперативного вмешательства. Вообще же процесс длится 1-2 часа под местным или общим наркозом. Осложнения возникают очень редко.

— На какой день после операции пациент может сделать первые шаги?

— Буквально на второй день после артроскопии или эндопротезирования пациент ходит с помощью ходунков. На третий-четвертый день разрабатывать сустав можно уже самостоятельно в домашних условиях. Реабилитологи показывают физические упражнения, которые нужно делать ежедневно.

Ведь процесс восстановления после операции не менее важен, чем сама операция. Чем лучше пациент придерживается рекомендаций врача, тем быстрее начинает жить в привычном для себя режиме, без боли в суставах.