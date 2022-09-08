Авторитетные эксперты онлайн-платформы Береги себя ответили на самые задаваемые вопросы относительно боли во время месячных.

— У некоторых женщин боль во время месячных настолько сильна, что заставляет их оставаться дома и выпадать из жизни на несколько дней. Такая ситуация не является нормальной и желательно об этом как можно скорее поговорить со своим гинекологом, — подчеркивают медики.

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Другие симптомы, которые должны насторожить:

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вы чувствуете боль во время секса;

ваши менструации становятся более болезненными;

кровь в моче;

кровь в кале, боль во время стула;

вы не можете забеременеть после одного года попыток (имеется в виду активная половая жизнь с партнером без средств контрацепции).

Какова причина боли

Это может быть связано с несколькими заболеваниями. Самое распространенное из которых – эндометриоз.

— Матка устлана особой тканью – эндометрием. Эндометриоз – это болезнь, когда ткань, подобная эндометрию, разрастается в других местах вашего тела, например, на яичниках, фаллопиевых трубах, кишечнике или мочевом пузыре, вокруг матки, — рассказывают специалисты.

Наросты могут увеличиваться и вызывать такие проблемы, как:

блокировка маточных труб;

кровь, попавшая в яичники, может образовывать кисты;

из-за воспаления может образовываться рубцовая ткань и спайки. Они могут вызвать тазовую боль и осложнения при беременности;

также могут возникать проблемы с кишечником и мочевым пузырем.

Единственный способ быть на 100% уверенными в этом диагнозе – пройти процедуру под названием лапароскопия.

Можно ли это вылечить

— К сожалению, не существует лечения, которое позволило бы избавиться от эндометриоза полностью. Однако есть достаточно обширный перечень методов, которые могут существенно улучшить жизнь с этим заболеванием, — комментируют медики.

Обычно врач сможет подобрать для вас гормональную терапию, которая поможет контролировать заболевание. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Для снятия боли используют обезболивающие, такие как ибупрофен. Если боль очень интенсивная – врач может подобрать дополнительные обезболивающие, например, опиоиды.

— Многие женщины с эндометриозом беременеют и рожают здоровых детей, — уверяют специалисты.

Однако следует отметить, что с эндометриозом забеременеть может быть труднее. От 30 до 50% женщин с бесплодием имеют эндометриоз.

При минимальном эндометриозе удаление новообразований может увеличить шансы забеременеть естественным путем.

Источник: Береги себя