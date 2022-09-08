Авторитетные эксперты онлайн-платформы Береги себя ответили на самые задаваемые вопросы относительно боли во время месячных.
— У некоторых женщин боль во время месячных настолько сильна, что заставляет их оставаться дома и выпадать из жизни на несколько дней. Такая ситуация не является нормальной и желательно об этом как можно скорее поговорить со своим гинекологом, — подчеркивают медики.
Другие симптомы, которые должны насторожить:
- вы чувствуете боль во время секса;
- ваши менструации становятся более болезненными;
- кровь в моче;
- кровь в кале, боль во время стула;
- вы не можете забеременеть после одного года попыток (имеется в виду активная половая жизнь с партнером без средств контрацепции).
Какова причина боли
Это может быть связано с несколькими заболеваниями. Самое распространенное из которых – эндометриоз.
— Матка устлана особой тканью – эндометрием. Эндометриоз – это болезнь, когда ткань, подобная эндометрию, разрастается в других местах вашего тела, например, на яичниках, фаллопиевых трубах, кишечнике или мочевом пузыре, вокруг матки, — рассказывают специалисты.
Наросты могут увеличиваться и вызывать такие проблемы, как:
- блокировка маточных труб;
- кровь, попавшая в яичники, может образовывать кисты;
- из-за воспаления может образовываться рубцовая ткань и спайки. Они могут вызвать тазовую боль и осложнения при беременности;
- также могут возникать проблемы с кишечником и мочевым пузырем.
Единственный способ быть на 100% уверенными в этом диагнозе – пройти процедуру под названием лапароскопия.
Можно ли это вылечить
— К сожалению, не существует лечения, которое позволило бы избавиться от эндометриоза полностью. Однако есть достаточно обширный перечень методов, которые могут существенно улучшить жизнь с этим заболеванием, — комментируют медики.
Обычно врач сможет подобрать для вас гормональную терапию, которая поможет контролировать заболевание. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
Для снятия боли используют обезболивающие, такие как ибупрофен. Если боль очень интенсивная – врач может подобрать дополнительные обезболивающие, например, опиоиды.
— Многие женщины с эндометриозом беременеют и рожают здоровых детей, — уверяют специалисты.
Однако следует отметить, что с эндометриозом забеременеть может быть труднее. От 30 до 50% женщин с бесплодием имеют эндометриоз.
При минимальном эндометриозе удаление новообразований может увеличить шансы забеременеть естественным путем.
Источник: Береги себя