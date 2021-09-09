Как часто мы не обращаем внимание на легкую боль в горле, першение или несильный кашель. Но проходит день, неделя, другая и вдруг возникает острая боль, поднимается температура. Все это может свидетельствовать о фарингите, воспалении глотки, говорит врач-терапевт Марина Ерина.

Что такое фарингит? Фарингит - воспаление слизистой глотки. Возникает у взрослых и детей. Чаще наблюдается у мужчин.

Симптомы фарингита Острая форма фарингита начинается с высокой температуры тела (38-40 градусов), появляется першение в горле, увеличиваются лимфоузлы. В глотке появляется ощущение инородного тела. При хроническом фарингите также появляется сухость и першение в горле, часто наблюдается сухой кашель.

Причины возникновения фарингита Причиной инфекционного фарингита являются вирусы и бактерии, грибы (чаще всего рода Candida), хронические заболевания носоглотки. Неинфекционный фарингит чаще всего возникает по причине аллергии или воздействия дыма, химических испарений.

Диагностика и лечение фарингита В основном диагноз фарингит ставят после визуального обследования глотки. Но иногда, чтобы определить возбудителя, берут мазок на бакпосев. При обострении фарингита лечение, о котором знают многие: обильное теплое (не горячее!) питье, диета (без острого, холодного, горячего), антисептики в виде таблеток, леденцов, спрея, ингаляций. Если поднимается температура, то применяют жаропонижающие и противовоспалительные средства. Необходимо ограничить курение и исключить алкоголь. Если обнаружен конкретный возбудитель (например, стрептококк), назначают антибиотики.