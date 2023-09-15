Если желудочно-кишечный тракт функционирует нормально, он исправно перерабатывает пищу для обеспечения организма необходимой ему энергией. Но иногда в его работе происходит сбой, который становится причиной множества болезней желудочно-кишечного тракта и всего организма. Почему болит желудок и как себе помочь – читайте в материале.

Болит желудок: что это может быть

Гастроэнтеролог Ульяна Галипчак утверждает, что боль в животе – едва ли не самый частый симптом, который может встретиться и, пожалуй, каждый его чувствовал. Он неспецифичен, а значит может встречаться при многих заболеваниях.

Почему болит живот: основные причины

По словам врача, в животе размещено много органов, включая желудок, печень, поджелудочную железу, кишечник селезенку, почки и репродуктивные органы. Любое отклонение от нормы в работе вышеперечисленных структур может спровоцировать в животе.

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5 типов болей в животе, которые не следует игнорировать:

Боль не проходит. Это могут быть симптомы длительной диареи, запор, боль после еды, ощущение сытости только после нескольких укусов блюда, вздутие живота и газы. Эти состояния могут вызывать многое: от синдрома раздраженного кишечника или непереносимость лактозы к чему-то более серьезному типа гастропареза. Боль сопровождается тошнотой или рвотой. Причин такой боли может быть много: непроходимость кишечника, желудочно-кишечная инфекция, воспаление, камни в почках, разрыв кисты яичников, язва или даже сердечный приступ. Конечно, иногда это только следствие отравления. Но если боль необычная и сильнее, то не так. Боль или дискомфорт, сопровождающийся кровью в кале. Любая кровь изо рта или ануса требует врачебного осмотра. Кровь в кале не всегда красная. Она может быть черной или смолистой, что часто сигнализирует о том, что кровь где-то выше в желудочно-кишечном тракте, например, в желудке. Внезапная и интенсивная боль. Резкая боль, которая может даже перехватывать дыхание, заставляющая вас держаться за болезненный участок, и наступает волнами, может быть причиной камней в почках или желчном пузыре. Причинами такой боли могут быть язва, панкреатит или закупорка желчных путей. Боль, сопровождающаяся непонятной потерей веса. Непреднамеренная потеря веса всегда должна беспокоить, и нужна консультация врача независимо от того, есть боль в желудке или другие симптомы. Это может быть признаком рака, хронического панкреатита, болезни Крона или другого недуга.

Болит желудок: что выпить

Врач предостерегает, что если боль недолгая, можно купить в апцеке обезболивающие препараты. Однако самолечение может повредить вашему здоровью, поэтому при необычных симптомах лучше проконсультируйтесь со специалистом.