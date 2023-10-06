Примочки из яблочного уксуса некоторым действительно помогают на некоторое время уменьшить неприятные ощущения от шпор на стопах. Но только некоторым и только на время.

Поэтому врачи не советуют чрезмерно доверять таким “народным рецептам”.

Резкая боль в области стопы, ограничение подвижности, отек и другие неприятные симптомы — именно таким образом дают о себе знать, так называемые, шпоры. В медицине их называют остеофитами.

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Эти гладкие наросты из костной ткани могут возникать не только в области стопы. Иногда они поражают руки, пальцы, колени, позвоночник в целом и даже шею.

Чаще всего шпоры донимают людей старше 60 лет, тех, кто имеет аутоиммунные заболевания, плоскостопие, ведет малоподвижный образ жизни.

Избыточный вес, частое травмирование мышц и суставов, нарушение обмена веществ тоже считаются факторами риска.

Если своевременно не обратиться к специалисту, можно получить серьезные осложнения, такие как повреждение нервных волокон, запущенный гнойный процесс и даже некроз мягких тканей.

Нет, конечно, можно прибегнуть к так называемым, народным рецептам, как вот компресс из вареного картофеля или того же яблочного уксуса и даже убедить себя, что чувствуешь улучшение состояния. Но на самом деле это обманчивое ощущение.

Если чувствуешь в стопе или других частях тела, близких к суставам, острую боль, наблюдаются отек и признаки воспаления — обязательно обратись к врачу. А до визита, наложи холодовой компресс, чтобы уменьшить болевые проявления.

При признаках воспаления шпор назначают противовоспалительные нестероидные препараты, физиотерапию, а в сложных случаях и хирургическое вмешательство.

На время лечения и во избежание рецидивов выбирайте удобную ортопедическую обувь.

Источник: Бережи себе