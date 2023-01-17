Бородавки на протяжении жизни появляются на теле почти у каждого человека. Это довольно распространенное заболевание кожи. Неприятные и неэстетические по виду наросты бывают на руках и ногах, шее и лице, и даже на половых органах. Человек пытается поскорее их вывести. Как избавиться от бородавок и можно ли это сделать в домашних условиях, Фактам рассказала врач-дерматолог Леся Минько.

Почему образуются бородавки

Бородавки и папилломы – это доброкачественные новообразования на коже и слизистых. Чаще они появляются на руках и ногах из-за инфицирования вирусом папилломы человека. Типов такого вируса очень много – более 150.

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Вирус попадает в организм через поврежденную кожу или слизистую и проявляется в виде округлых узелков, выступающих пятен или висячих родинок. Этот вирус провоцирует избыточный рост клеток. Потому бородавки быстро растут.

Пути инфицирования бывают разные. Заражение вирусом папилломы человека происходит при контакте с больным человеком или животным.

Это прямой контакт с бородавкой или через предметы. Также это может быть половой контакт.

Во время беременности и родов вирус передается от матери к ребенку. Попасть в организм он может во время маникюра или педикюра, когда удаляют кутикулы, а также при бритье.

Виды бородавок

Есть бородавки простые или вульгарные. Они наиболее распространены и располагаются на тыльной поверхности кистей, ладонях и пальцах рук, часто сливаются и образуют большие узелки. К этому виду относятся околоногтевые бородавки. Они растут под ногтями или вокруг них.

Ладонно-подошвенные бородавки выглядят как сухие мозоли с темным центром. Они плотные и болезненные, могут сливаться и образовывать уплотнения.

Плоские бородавки – это пятна, поднимающиеся над уровнем кожи телесного цвета и не вызывающие неприятных ощущений или неудобств, кроме косметического дефекта.

Бородавки на ножке или папилломы – мягкие или плотные образования на ножке. Они расположены на коже или на слизистой. Они небольшие по размеру и могут быть одиночными или множественными.

Нитевидные бородавки развиваются на участках с нежной тонкой кожей – на веках, губах, шее, под молочными железами, в паховых участках. Они выглядят как скопление оборванных нитей.

Остроконечные кондиломы – это бородавки наружных и внутренних половых органов и участка промежности и ануса. Выглядят как наросты, которые, часто сливаясь, по внешнему виду напоминают цветную капусту.

Чем опасны бородавки

Почти все виды бородавок могут вызвать дискомфорт, боль, кровоточить, нагнаиваться, на их месте могут образовываться язвы.

А в некоторых случаях бородавки даже способны перерождаться в рак. Однако, в основном эти новообразования не наносят вред человеку. И даже с течением времени могут исчезнуть с кожи сами, без лечения. Есть случаи, что наросты разрастаются. После появления первой бородавки появляются другие. Здесь медлить не стоит.

Лечение бородавок

Эти, на первый взгляд незначительные образования, могут привести к различным осложнениям. А также к психологическим переживаниям. Поэтому при появлении бородавок и папиллом необходимо обратиться к дерматологу – для правильной диагностики и избрания наиболее эффективного метода лечения. Чтобы оно было успешным, нужно знать причину появления этих неприятных наростов.

С этой проблемой нужно бороться комплексно. В лечении бородавок используется как местная терапия, так и хирургическое удаление. А также противовирусные средства и средства для повышения иммунитета.

Среди основных методов лечения бородавок есть криодеструкция – это замораживание жидким азотом.

Электрокоагуляция – это самый распространенный метод удаления бородавок. Без боли и отрицательных последствий. Наросты отсекают электроножом. Рана быстро заживает и не образуются рубцы.

Лазерное удаление бородавок тоже эффективно и позволяет добиться высокого косметического эффекта. Процедура длится несколько минут. Наросты удаляют с помощью лазера. После процедуры на их месте остается небольшое углубление. Но оно затягивается через 15-20 дней. И на коже не остается никаких следов.

Еще один метод – хирургическое отсечение. Проводится под местной анестезией с помощью скальпеля. Этот метод применяют для удаления плоских бородавок и образований больших размеров.

Есть много кремов, гелей, а также медицинских пластырей для удаления бородавок. Их продают в аптеках без рецепта. Они содержат салициловую кислоту, которая обладает антибактериальным, противогрибковым и кератолитическим действием, то есть смягчает и устраняет ороговевший слой кожи.

Но применять такие средства следует осторожно, чтобы не навредить себе. Их нельзя наносить на лицо. Кожу вокруг бородавки необходимо защитить, покрыв ее вазилином или пластырем. Бородавку советуют на несколько минут замочить в воде, чтобы размокла, тогда салициловая кислота будет более действенной.

Народные методы

Существует множество народных методов удаления бородавок. Для одних они могут быть бесполезными, для других – эффективными. Все зависит от организма.

Конечно, есть случаи, когда некоторые бородавки могут исчезнуть с кожи сами. Но часто лечение в домашних условиях может оказаться опасным. А методы народной медицины редко дают ожидаемый эффект. Особенно при большой распространенности патологии.

Среди самых популярных домашних средств удаления бородавок — сок чистотела. Им смазывают вульгарные и плоские бородавки.

Настой чистотела помогает еще и избавиться от нитевидных образований и бородавок на ножке.

Из сока чистотела и вазелина можно приготовить мазь. Компоненты следует смешать в пропорции 1 к 4. Ею можно мазать бородавки. Но следует помнить, что чистотел – ядовитое растение, и быть с ним стоит очень осторожным, строго соблюдая дозировку.

Уксус оказывает прижигающее действие. Но следует избегать попадания его на здоровую кожу.

Бородавки можно мазать соком лука или чеснока. Если процедуру часто повторять, бородавка исчезнет через 1,5-2 месяца.

Бородавки обвязывают хлопковыми или шелковыми нитями. Хотя врачи не одобряют этот метод. Но среди людей он популярен.

Капают на бородавки и сок алоэ. Важно, чтобы растение было старше трех лет.

Прижигает бородавку и сок лимона. Если смазывать им нарост с утра и вечером, со временем он засохнет и отпадет.