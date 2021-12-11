Симптомы бронхиальной астмы

По словам врача, распознать бронхиальную астму у ребенка можно, если у него есть длительный кашель. Он может появляться во время контакта с котом или собакой, чаще наблюдается во время сна. Другой симптом — затрудненное дыхание ночью или во время прогулки.

Астма может проявляться и частым острыми обструктивными бронхитами, во время респираторной инфекции. Симптомы астмы у детей более неспецифичны, а у взрослых может проявляться только длительная одышка.

Взрослые пациенты могут испытывать недостаток воздуха и иметь низкую сатурацию.

Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня. Как правило, приступы происходят во время физической активности или ночью.

Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастных групп, но чаще всего это дети и молодежь. Такие тенденции одинаковы как в Украине, так и в других странах мира.