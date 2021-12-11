В мире бронхиальной астмой болеет более 300 млн человек. Она на пятом месте после сердечных заболеваний, инсульта, онкологии и диабета.
А из-за пандемии коронавируса количество больных бронхиальной астмой неуклонно растет. Пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей имеют самый высокий риск тяжелого течения Covid-19.
Врач-пульмонолог, аллерголог Ольга Логвинова рассказала Фактам ICTV о том, что такое бронхиальная астма, почему она возникает и как ее можно вылечить.
Что такое бронхиальная астма
Бронхиальная астма — это хроническое заболевание бронхов, частой причиной которого считается аллергия, однако она может быть неаллергической природы. Чаще всего проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами.
Причины возникновения
Астма считается неизлечимой болезнью. Однако можно контролировать ее течение и проявление симптомов.
Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы:
- аллергены. Пациенты, страдающие от аллергического ринита или атопического дерматита, имеют в 3-5 раз более высокий риск заболеть бронхиальной астмой. И наоборот: бронхиальная астма может спровоцировать аллергию на определенные раздражители;
- наследственная предрасположенность. Если кто-то из ваших родственников болел астмой, то вы автоматически относитесь к группе риска;
- вредные условия труда: воздействие химических раздражителей, особенно на рабочем месте;
- низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности;
- частые респираторные заболевания;
- некоторые медикаменты. Аспирин, группа противовоспалительных и обезболивающих препаратов, лекарства от давления (бетаблокаторы) также могут стать причиной бронхиальной астмы;
- ожирение;
- низкая физическая активность.
Также способствовать развитию бронхиальной астмы могут домашние аллергены (пыль и пылевые клещи, плесень), животные (шерсть, перья, слюна и тому подобное), тараканы и средства бытовой химии.
Неблагоприятные погодные условия (холодный воздух), сильная эмоциональная (страх или гнев) и физическая нагрузка могут вызвать усиление симптомов или развитие осложнений астмы.
Симптомы бронхиальной астмы
По словам врача, распознать бронхиальную астму у ребенка можно, если у него есть длительный кашель. Он может появляться во время контакта с котом или собакой, чаще наблюдается во время сна. Другой симптом — затрудненное дыхание ночью или во время прогулки.
Астма может проявляться и частым острыми обструктивными бронхитами, во время респираторной инфекции. Симптомы астмы у детей более неспецифичны, а у взрослых может проявляться только длительная одышка.
Взрослые пациенты могут испытывать недостаток воздуха и иметь низкую сатурацию.
Частота и степень тяжести симптомов могут быть разными. Например, интервал между приступами может колебаться от одного часа до одного дня. Как правило, приступы происходят во время физической активности или ночью.
Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастных групп, но чаще всего это дети и молодежь. Такие тенденции одинаковы как в Украине, так и в других странах мира.
Диагностика
Врач может диагностировать астму по образу жизни пациента и симптомам.
– Обычно в них входит одышка или эпизоды кашля 3-4 раза в течение года, обратимость обструкции, а именно улучшение после ингаляции сальбутамола, наличие других проявлений аллергии у пациента и атопии у его родственников, – говорит специалистка.
Для уточнения диагноза у детей старше 5 лет и взрослых проводится спирометрия. Маленьким детям ставят диагноз по клиническим данным и склонности к аллергии.
Также не стоит забывать, что иммуноглобулин Е не является показателем, определяющим наличие или отсутствие астмы. Иногда врачу для постановки диагноза может быть необходимо провести исследование общего анализа крови и определить FeNo в выдыхаемом воздухе.
Лечение бронхиальной астмы
Астма – серьезное хроническое заболевание, поэтому вылечить бронхиальную астму в домашних условиях за неделю или месяц невозможно.
Курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.
В Украине лекарства против бронхиальной астмы можно получить бесплатно или с незначительной доплатой по программе Доступные лекарства. Подходящий рецепт можно получить у врача.
Также во время борьбы с астмой следует избегать возможных факторов риска развития астмы – раздражителей, которые вызывают воспаление дыхательных путей.
Профилактика
Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, необходимо:
- поддерживать чистоту в доме (убирать, проветривать помещение);
- следить за уровнем сухости воздуха и при необходимости увлажнять его;
- в случае появления первых симптомов, необходимо обратиться к врачу;
- ограничить количество химикатов;
- не заниматься самолечением;
- быть активным.