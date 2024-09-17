Проба Манту делается для выявления туберкулеза — одной из самых опасных инфекционных болезней мира. При выполнении процедуры существуют определенные правила, например — не мочить область теста.
Факты ICTV спросили у врача Юлии Николаенко, почему нельзя мочить Манту и что делать, если вода все же попала на нее.
Почему нельзя мочить Манту
Основная причина заключается в том, что влага может исказить результат теста.
Проба Манту базируется на реакции иммунной системы на введенный подкожно туберкулин.
Если в момент теста область укола будет смочена, раствор может растечься, и это приведет к неточностям в определении результата.
Однако современные пробы Манту не должны менять результаты под воздействием жидкости.
— Раньше была другая проба, которая делалась царапанием по поверхности кожи. Тогда, действительно, мочить кожу было категорически запрещено, иначе — результат был бы ложным, — объясняет врач.
Тест Манту, который делают сейчас, осуществляется путем внутрикожного введения туберкулина.
— Вода не может проникнуть так глубоко, чтобы смешаться с раствором. Поэтому контакт с водой не должен влиять на результат пробы, — отмечает специалист.
Однако медики все же часто придерживаются правила: мочить Манту нельзя. Врачи нередко назначают повторную пробу Манту, если предыдущую намочили.
Что будет, если намочить Манту
Бытует мнение, что при контакте пробы Манту с водой можно заразиться туберкулезом.
Не следует волноваться. Если намочить Манту, результат теста будет ложным.
В случае неверного результата, врач может назначить дополнительное обследование, чтобы точно удостовериться в отсутствии туберкулеза.
— Опять же, современную пробу Манту мочить можно, это не влияет на результат, — говорит врач.
Эксперты рассказывает, что она советует купаться в душе, но не тереть само место Манту. Таким образом можно избежать нежелательной реакции, а также уберечься от расчесывания.
Что делать, если намочили Манту
Если все же намочили Манту, не следует впадать в панику. Важно не тереть область, где было сделано введение раствора.
Если вода попала на место проведения пробы, то нужно слегка промокнуть место полотенцем.
— Нельзя тереть, чесать или расчесывать место прививки, ведь это может привести к инфицированию или искажению результата, — отмечает специалист.
Несмотря на то, каким будет результат, врачу стоит сказать о том, что вы намочили место пробы Манту.
— В течение 3 дней после пробы Манту рекомендуется воздержаться от посещения бассейна, сауны и купания в открытых водоемах, — советует врач.