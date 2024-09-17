Проба Манту делается для выявления туберкулеза — одной из самых опасных инфекционных болезней мира. При выполнении процедуры существуют определенные правила, например — не мочить область теста.

Факты ICTV спросили у врача Юлии Николаенко, почему нельзя мочить Манту и что делать, если вода все же попала на нее.

Почему нельзя мочить Манту

Основная причина заключается в том, что влага может исказить результат теста.

Проба Манту базируется на реакции иммунной системы на введенный подкожно туберкулин.

Если в момент теста область укола будет смочена, раствор может растечься, и это приведет к неточностям в определении результата.

Однако современные пробы Манту не должны менять результаты под воздействием жидкости.

— Раньше была другая проба, которая делалась царапанием по поверхности кожи. Тогда, действительно, мочить кожу было категорически запрещено, иначе — результат был бы ложным, — объясняет врач.

Тест Манту, который делают сейчас, осуществляется путем внутрикожного введения туберкулина.

— Вода не может проникнуть так глубоко, чтобы смешаться с раствором. Поэтому контакт с водой не должен влиять на результат пробы, — отмечает специалист.

Однако медики все же часто придерживаются правила: мочить Манту нельзя. Врачи нередко назначают повторную пробу Манту, если предыдущую намочили.

Что будет, если намочить Манту

Бытует мнение, что при контакте пробы Манту с водой можно заразиться туберкулезом.

Не следует волноваться. Если намочить Манту, результат теста будет ложным.

В случае неверного результата, врач может назначить дополнительное обследование, чтобы точно удостовериться в отсутствии туберкулеза.

— Опять же, современную пробу Манту мочить можно, это не влияет на результат, — говорит врач.

Эксперты рассказывает, что она советует купаться в душе, но не тереть само место Манту. Таким образом можно избежать нежелательной реакции, а также уберечься от расчесывания.

Что делать, если намочили Манту

Если все же намочили Манту, не следует впадать в панику. Важно не тереть область, где было сделано введение раствора.

Если вода попала на место проведения пробы, то нужно слегка промокнуть место полотенцем.

— Нельзя тереть, чесать или расчесывать место прививки, ведь это может привести к инфицированию или искажению результата, — отмечает специалист.

Несмотря на то, каким будет результат, врачу стоит сказать о том, что вы намочили место пробы Манту.