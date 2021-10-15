Всемирный день борьбы с раком груди ежегодно отмечают 15 октября. Главная цель этого дня — обратить внимание женщин на серьезность этой проблемы и напомнить о профилактике, которая крайне важна.
Рак молочной железы – на первом месте среди женских онкологических болезней. Ежегодно этот диагноз слышат более 16 тыс. украинок, а каждый час от недуга умирает одна пациентка.
Врач-маммолог Елена Датиенко в комментарии Фактам ICTV рассказала о том, что такое рак груди, как его вовремя диагностировать и предотвратить возникновение.
Что такое рак груди
Рак груди — это злокачественное новообразование в молочной железе. Опухоль возникает, когда клетки молочной железы в результате мутации изменяются и начинают бесконтрольно делиться, распространяясь в окружающие ткани. Эти клетки формируют опухолевый конгломерат, который можно выявить у пациента во время пальпации или с помощью дополнительных методов обследования: УЗИ либо маммография.
По словам врача, есть большое количество видов опухолей: саркома, лимфома молочной железы, карцинома и другие. Но большинство из них развиваются из эпителия протоков или железистых клеток.
Истинные причины возникновения рака молочной железы неизвестны. Однако сейчас есть много факторов, которые могут увеличивать риск развития онкологии.
— На сегодняшний день их достаточно много, некоторые связаны с воздействием на организм эстрогенов – женских половых гормонов, — утверждает специалист.
Существуют следующие факторы риска:
- раннее начало менструации у девушек — до 12 лет;
- поздняя менопауза у женщин — после 55 лет;
- отсутствие беременностей, родов;
- ожирение;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- длительное употребление гормональных контрацептивов (более 10 лет);
- недостаточная физическая активность;
- наличие доброкачественных заболеваний молочной железы;
- наследственность, наличие рака молочной железы у ближайших родственников.
В настоящее время важную роль занимают мутации генов BRCA1, BRCA2 у женщин. Те, у кого обнаружили эти гены, имеют высокий риск развития рака молочной железы и яичников.
— Если у женщины в роду выявлены случаи рака молочной железы или яичников, им необходимо провериться на наличие или же отсутствие этих генов, — предупреждает Датиенко.
Симптомы рака молочных желез
- изменение кожи или втяжение кожи молочной железы;
- язва, изменение цвета соска или молочной железы;
- утолщение соска или кожи груди;
- выделения из соска, кроме грудного молока;
- боль в соске или втяжение соска;
- уменьшение одной из молочных желез в размере;
- появление опухоли (увеличенных лимфоузлов) в подмышечной области.
Эти симптомы могут указывать на менее серьезные заболевания, такие как киста или инфекция. Но если у женщины возникают жалобы, необходимо обязательно обратиться к врачу.
Диагностика рака груди
По словам маммолога, первое, что нужно сделать, если женщина обнаружила подозрительное уплотнение или изменения в молочных железах, это обратиться к специалисту.
Во время консультации он сможет оценить состояние пациентки и при необходимости назначить дополнительные обследования.
Чтобы исследовать состояние молочных желез, существуют следующие методы диагностики: УЗИ, МРТ желез с внутривенным контрастированием и маммография. Точнее всего отличить доброкачественное образование от злокачественного можно с помощью маммографии.
Кроме того, к врачу стоит обращаться в профилактических целях. Во время общения он объяснит, как правильно пальпировать свои железы и как часто это делать, чтобы следить за своим состоянием и предотвратить возникновение рака.
— Не всегда женщина может правильно пропальпировать свои железы. К этому себя стоит приучить. Ежемесячно в определенный промежуток времени (с 5-го по 10-й день цикла) обязательно надо осматривать грудь, — подчеркивает маммолог.
Методы лечения
Лечение рака груди — комплексное, то есть лишь один метод не способен излечить женщину от онкологии. Поэтому врачи используют различные комбинации методов: хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия, гормональное лечение и прочее.
Каждому индивидуально подбирается метод лечения в зависимости от определенных факторов: стадии заболевания, субмолекулярного подтипа опухоли, возраста пациентки и сопутствующих патологий.
— Одному пациенту может быть показан комплекс гормональной терапии с хирургическим лечением. И в дальнейшем — продолжение гормональной терапии. Другому же — лучевая терапия, — рассказала врач.
Относительно хирургического лечения, во всем мире возникает вопрос о максимальных органосохраняющих операциях. То есть удаляются только патологические новообразования, чтобы как можно меньше травмировать здоровые ткани молочной железы. Такую операцию можно осуществить тогда, когда рак обнаружен на ранних стадиях.
— Сейчас в Украине – это проблема. Ведь многие женщины обращаются за помощью уже на последних стадиях. На 3-й стадии болезни хирурги советуют делать мастэктомию, то есть удаление всей молочной железы с региональными лимфатическими узлами, — добавила Датиенко.
Профилактика рака груди
Проблема рака молочной железы заключается в том, что это заболевание на ранних стадиях проходит почти бессимптомно. А боль в груди не является типичным симптомом онкологии. Он может возникать уже на более поздних стадиях, когда рак распространяется в региональные лимфатические узлы.
Для предотвращения рака молочной железы важно придерживаться здорового образа жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела), а также вовремя проходить осмотр врача.
К маммологу нужно обращаться:
- с 18-20 лет — при необходимости;
- с 40 лет — раз в два года;
- с 50 лет — ежегодно осуществлять маммографические обследования.
Также всем женщинам старше 20 лет стоит ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы. В случае каких-либо изменений в груди немедленно обратитесь к своему врачу.