Всемирный день борьбы с раком груди ежегодно отмечают 15 октября. Главная цель этого дня — обратить внимание женщин на серьезность этой проблемы и напомнить о профилактике, которая крайне важна.

Рак молочной железы – на первом месте среди женских онкологических болезней. Ежегодно этот диагноз слышат более 16 тыс. украинок, а каждый час от недуга умирает одна пациентка.

Врач-маммолог Елена Датиенко в комментарии Фактам ICTV рассказала о том, что такое рак груди, как его вовремя диагностировать и предотвратить возникновение.

Что такое рак груди Рак груди — это злокачественное новообразование в молочной железе. Опухоль возникает, когда клетки молочной железы в результате мутации изменяются и начинают бесконтрольно делиться, распространяясь в окружающие ткани. Эти клетки формируют опухолевый конгломерат, который можно выявить у пациента во время пальпации или с помощью дополнительных методов обследования: УЗИ либо маммография. По словам врача, есть большое количество видов опухолей: саркома, лимфома молочной железы, карцинома и другие. Но большинство из них развиваются из эпителия протоков или железистых клеток. Истинные причины возникновения рака молочной железы неизвестны. Однако сейчас есть много факторов, которые могут увеличивать риск развития онкологии. — На сегодняшний день их достаточно много, некоторые связаны с воздействием на организм эстрогенов – женских половых гормонов, — утверждает специалист. Существуют следующие факторы риска: раннее начало менструации у девушек — до 12 лет;

поздняя менопауза у женщин — после 55 лет;

отсутствие беременностей, родов;

ожирение;

курение;

злоупотребление алкоголем;

длительное употребление гормональных контрацептивов (более 10 лет);

недостаточная физическая активность;

наличие доброкачественных заболеваний молочной железы;

наследственность, наличие рака молочной железы у ближайших родственников. В настоящее время важную роль занимают мутации генов BRCA1, BRCA2 у женщин. Те, у кого обнаружили эти гены, имеют высокий риск развития рака молочной железы и яичников. — Если у женщины в роду выявлены случаи рака молочной железы или яичников, им необходимо провериться на наличие или же отсутствие этих генов, — предупреждает Датиенко.

Симптомы рака молочных желез изменение кожи или втяжение кожи молочной железы;

язва, изменение цвета соска или молочной железы;

утолщение соска или кожи груди;

выделения из соска, кроме грудного молока;

боль в соске или втяжение соска;

уменьшение одной из молочных желез в размере;

появление опухоли (увеличенных лимфоузлов) в подмышечной области. Эти симптомы могут указывать на менее серьезные заболевания, такие как киста или инфекция. Но если у женщины возникают жалобы, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Диагностика рака груди По словам маммолога, первое, что нужно сделать, если женщина обнаружила подозрительное уплотнение или изменения в молочных железах, это обратиться к специалисту. Во время консультации он сможет оценить состояние пациентки и при необходимости назначить дополнительные обследования. Чтобы исследовать состояние молочных желез, существуют следующие методы диагностики: УЗИ, МРТ желез с внутривенным контрастированием и маммография. Точнее всего отличить доброкачественное образование от злокачественного можно с помощью маммографии. Кроме того, к врачу стоит обращаться в профилактических целях. Во время общения он объяснит, как правильно пальпировать свои железы и как часто это делать, чтобы следить за своим состоянием и предотвратить возникновение рака. — Не всегда женщина может правильно пропальпировать свои железы. К этому себя стоит приучить. Ежемесячно в определенный промежуток времени (с 5-го по 10-й день цикла) обязательно надо осматривать грудь, — подчеркивает маммолог.

Методы лечения Лечение рака груди — комплексное, то есть лишь один метод не способен излечить женщину от онкологии. Поэтому врачи используют различные комбинации методов: хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия, гормональное лечение и прочее. Каждому индивидуально подбирается метод лечения в зависимости от определенных факторов: стадии заболевания, субмолекулярного подтипа опухоли, возраста пациентки и сопутствующих патологий. — Одному пациенту может быть показан комплекс гормональной терапии с хирургическим лечением. И в дальнейшем — продолжение гормональной терапии. Другому же — лучевая терапия, — рассказала врач. Относительно хирургического лечения, во всем мире возникает вопрос о максимальных органосохраняющих операциях. То есть удаляются только патологические новообразования, чтобы как можно меньше травмировать здоровые ткани молочной железы. Такую операцию можно осуществить тогда, когда рак обнаружен на ранних стадиях. — Сейчас в Украине – это проблема. Ведь многие женщины обращаются за помощью уже на последних стадиях. На 3-й стадии болезни хирурги советуют делать мастэктомию, то есть удаление всей молочной железы с региональными лимфатическими узлами, — добавила Датиенко.