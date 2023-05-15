Врач-эндокринолог Диана Крылова в комментарии популярному онлайн-ресурсу доказательной медицины Береги себя рассказала о причинах появление растяжек на теле и способах их профилактики.

По словам медика, растяжки или стрии – это один из типов рубцов, обычно появляющихся на коже живота, бедер, груди, плеч и спины. Это довольно распространенная проблема, особенно среди женщин.

— Растяжки не представляют угрозы для здоровья, но они могут повышать беспокойство относительно внешнего вида и вызывать дискомфорт, — отмечает Диана.

Причины появления растяжек

Обычно рубцы такого типа появляются, когда кожа растягивается слишком быстро. Например, во время быстрого набора веса, беременности или из-за интенсивных тренировок.

Растяжки могут возникать вследствие гормональных изменений в организме, в частности во время подросткового периода. А также при некоторых медицинских состояниях, таких как синдром Иценка-Кушинга или Марфана.

Основную роль в образовании стрий играют гормональные процессы, в частности гормоны надпочечников, женские и мужские половые гормоны. Именно они влияют на формирование коллагеновых волокон в коже, ее упругость и увлажненность.

Подростковый возраст – период очень активной гормональной перестройки организма и иногда ускоренного роста. Кожа может не успевать за этими бурными переменами. Так образуются микроповреждения волокон, что приводит к рубцовым изменениям в дерме (слое кожи).

По словам эндокринолога, растяжки обычно не нуждаются в медицинском вмешательстве. Однако если они вызывают боль, зуд или раздражение, следует обратиться к специалисту. Врач могут назначить средства для уменьшения дискомфорта или порекомендовать лазерную терапию.

Как предотвратить растяжки

Полностью предотвратить растяжки невозможно, говорит медик. Однако, по ее словам, есть несколько шагов, которые могут помочь снизить риск появления и сохранить кожу здоровой и эластичной:

физическую нагрузку увеличивайте постепенно, не перегружайте свой организм, соблюдайте правильную технику выполнения упражнений;

соблюдайте сбалансированное питание и пейте достаточное количество воды, чтобы кожа оставалась здоровой;

добавляйте в рацион продукты, содержащие витамин А, С и Е;

регулярно используйте увлажняющие средства и масла, улучшающие упругость кожи;

не курите и ограничивайте потребление алкоголя, поскольку эти привычки ухудшают состояние кожи.

Источник: Береги себя