Врач-терапевт Анастасия Коваль в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему появляются заеды и как от них избавляться.
— Заеды на медицинском языке называются ангулитом или ангулярным хейлитом, или же ангулярным стоматитом, – объясняет специалист.
По ее словам, ангулит — это воспалительный процесс, который возникает в уголках рта. Чаще всего в этих трещинках можно найти стрептококк или же дрожжеподобные грибы.
Возникает ангулит при избыточном скоплении слюны, например, при облизывании губ, говорит медик. Иногда заеды появляются из-за гиповитаминоза или недостатка витаминов группы В (чаще всего В2). Также причина может быть в железодефицитной анемии.
Наиболее частые причины появления заед:
- раздражение рта – химическое или механическое;
- длительное пребывание на солнце;
- иммунодефицит;
- наличие зубных процессов;
- глубокие складки в уголках губ;
- воспаление в кишечнике;
- индивидуальное невосприятие некоторых медикаментов.
— Появление заед трудно спутать с чем-то другим, ведь они имеют ярко выраженную симптоматику, — говорит Анастасия Коваль.
По ее словам, лечение в таких случаях назначает врач. Ведь терапия должна быть направлена конкретно на ту причину, которая вызвала заеду.
При этом медик не рекомендует использовать народные методы. Во-первых, потому что они не доказали свою эффективность. Во-вторых, могут еще больше навредить.
Профилактика заед:
- не забывать заботиться о гигиене рта;
- не есть на улице;
- не облизывать губы;
- использовать гигиенические помады;
- сбалансировано питаться;
- принимать витамины, которых не хватает организму;
- избегать контакта с аллергенами.
Не стоит игнорировать появление заед и затягивать с визитом к врачу. Ведь трещины будут лишь углубляться, а дискомфорт усиливаться. Хороший же врач поможет быстро устранить проблему, призывает Анастасия Коваль.