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Почему появляются заеды и как от них избавиться — врач-терапевт

16 декабря 2022, 14:57
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
губи
Источник: Pixabay

Врач-терапевт Анастасия Коваль в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему появляются заеды и как от них избавляться.

— Заеды на медицинском языке называются ангулитом или ангулярным хейлитом, или же ангулярным стоматитом, – объясняет специалист.

По ее словам, ангулит — это воспалительный процесс, который возникает в уголках рта. Чаще всего в этих трещинках можно найти стрептококк или же дрожжеподобные грибы.

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Возникает ангулит при избыточном скоплении слюны, например, при облизывании губ, говорит медик. Иногда заеды появляются из-за гиповитаминоза или недостатка витаминов группы В (чаще всего В2). Также причина может быть в железодефицитной анемии.

Наиболее частые причины появления заед:

  • раздражение рта – химическое или механическое;
  • длительное пребывание на солнце;
  • иммунодефицит;
  • наличие зубных процессов;
  • глубокие складки в уголках губ;
  • воспаление в кишечнике;
  • индивидуальное невосприятие некоторых медикаментов.

— Появление заед трудно спутать с чем-то другим, ведь они имеют ярко выраженную симптоматику, — говорит Анастасия Коваль.

По ее словам, лечение в таких случаях назначает врач. Ведь терапия должна быть направлена конкретно на ту причину, которая вызвала заеду.

При этом медик не рекомендует использовать народные методы. Во-первых, потому что они не доказали свою эффективность. Во-вторых, могут еще больше навредить.

Профилактика заед:

  • не забывать заботиться о гигиене рта;
  • не есть на улице;
  • не облизывать губы;
  • использовать гигиенические помады;
  • сбалансировано питаться;
  • принимать витамины, которых не хватает организму;
  • избегать контакта с аллергенами.

Не стоит игнорировать появление заед и затягивать с визитом к врачу. Ведь трещины будут лишь углубляться, а дискомфорт усиливаться. Хороший же врач поможет быстро устранить проблему, призывает Анастасия Коваль.

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