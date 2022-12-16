Врач-терапевт Анастасия Коваль в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему появляются заеды и как от них избавляться.

— Заеды на медицинском языке называются ангулитом или ангулярным хейлитом, или же ангулярным стоматитом, – объясняет специалист.

По ее словам, ангулит — это воспалительный процесс, который возникает в уголках рта. Чаще всего в этих трещинках можно найти стрептококк или же дрожжеподобные грибы.

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Возникает ангулит при избыточном скоплении слюны, например, при облизывании губ, говорит медик. Иногда заеды появляются из-за гиповитаминоза или недостатка витаминов группы В (чаще всего В2). Также причина может быть в железодефицитной анемии.

Наиболее частые причины появления заед:

раздражение рта – химическое или механическое;

длительное пребывание на солнце;

иммунодефицит;

наличие зубных процессов;

глубокие складки в уголках губ;

воспаление в кишечнике;

индивидуальное невосприятие некоторых медикаментов.

— Появление заед трудно спутать с чем-то другим, ведь они имеют ярко выраженную симптоматику, — говорит Анастасия Коваль.

По ее словам, лечение в таких случаях назначает врач. Ведь терапия должна быть направлена конкретно на ту причину, которая вызвала заеду.

При этом медик не рекомендует использовать народные методы. Во-первых, потому что они не доказали свою эффективность. Во-вторых, могут еще больше навредить.

Профилактика заед:

не забывать заботиться о гигиене рта;

не есть на улице;

не облизывать губы;

использовать гигиенические помады;

сбалансировано питаться;

принимать витамины, которых не хватает организму;

избегать контакта с аллергенами.

Не стоит игнорировать появление заед и затягивать с визитом к врачу. Ведь трещины будут лишь углубляться, а дискомфорт усиливаться. Хороший же врач поможет быстро устранить проблему, призывает Анастасия Коваль.