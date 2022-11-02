Черные мушки перед глазами: нужно ли лечение

Вы точно сталкивались с явлением темных мушек перед глазами. Особенно, когда смотрели на небо или любую светлую поверхность.

Врач-офтальмолог и участник реалити Пара на миллион Андрей Дзюба рассказал об этом интересном явлении, которое иногда даже лечат. Но безопасно ли это и нужно ли?

– Плавающие мушки перед глазами – это помутнение в стекловидном теле, то есть биогеле, который находится в середине глаза, – объясняет эксперт. – Есть достаточно много причин для возникновения этого явления. В большинстве случаев оно безопасно.

Но часто симптом пытаются вылечить, говорит доктор. А с этим связано множество мифов. Давайте развею некоторые из них:

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Капли

Довольно часто назначают именно калийод. Но пока нет научных подтверждений, что эти капли помогают. Они не навредят, но эффективности от них почти ноль.

Уколы

Инъекции могут быть действенны только тогда, когда есть кровоизлияние в стекловидное тело. Но при деструкции неэффективны.

Хирургическое лечение

Один из эффективных способов. Но только в крайнем случае. Потому что при стопроцентном зрении хирург редко когда рискнет оперировать.

Лазерный витреолизис

Один из современных методов лечения деструкции. Особенно когда эти помутнения очень мешают человеку в повседневной жизни. С помощью лазера устраняют плавающие помутнения, или измельчают так, что пациент их почти не замечает.

Фото: Новый канал