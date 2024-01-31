Соль любит золотую середину — как избыток, так и дефицит этого химического соединения может навредить организму.

Вот в чем вся соль

Поговорим о недостатке соли в организме человека, которая приводит к опасным последствиям.

Специалисты клиники Мейо утверждают, что дефицит NaCl вследствие обезвоживания (обильного потения, диареи, рвоты, чрезмерного использования мочегонных средств) может вызвать:

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резкое снижение давления;

нарушение водного баланса (натрий удерживает воду, поэтому при недостаточной его концентрации вода в чрезмерных количествах попадает в клетки. Это может быть особенно опасным, например, для клеток мозга);

рост ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови.

Соль использовали еще до нашей эры прежде всего для сохранения пищи. Соленая среда препятствует росту и размножению бактерий, ведь соль вытягивает воду, которая так необходима для жизни бактерий.

Соль (NaCl) на 40% состоит из натрия, который влияет на множество физиологических функций в организме человека. В частности, на нервную проводимость, мышечный тонус, водно-электролитный баланс и т.д.

Стоит ли съедать пуд соли

Важно различать рекомендации для, собственно, соли и отдельно для натрия, который является ее составной частью. По рекомендациям Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) норма соли для взрослых составляет 6 г, норма потребления именно натрия — 2,5 г в день.

В рационе детей в возрасте 4-6 лет соль и натрий стоит ограничить до 3 г и 1,2 г соответственно.

Кому нужно быть с солью “на вы”

Придерживаться рекомендаций по потреблению соли нужно всем. Однако особенно — людям, страдающим:

заболеваниями слизистой желудка, предраковыми состояниями, раком желудка;

остеопорозом или остеопенией — уменьшением плотности костной ткани. С увеличением потребления пищевой соли увеличивается выведение кальция с мочой;

хроническими болезнями почек — в таком случае потребление соли рекомендуют уменьшить вдвое от суточной нормы для здоровых людей;

сердечно-сосудистыми заболеваниями — чрезмерное потребление соли связано с развитием гипертонической болезни, которая является одним из основных факторов развития инсульта и инфаркта.

Источник: Бережи себе