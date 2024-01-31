Соль любит золотую середину — как избыток, так и дефицит этого химического соединения может навредить организму.
Вот в чем вся соль
Поговорим о недостатке соли в организме человека, которая приводит к опасным последствиям.
Специалисты клиники Мейо утверждают, что дефицит NaCl вследствие обезвоживания (обильного потения, диареи, рвоты, чрезмерного использования мочегонных средств) может вызвать:
- резкое снижение давления;
- нарушение водного баланса (натрий удерживает воду, поэтому при недостаточной его концентрации вода в чрезмерных количествах попадает в клетки. Это может быть особенно опасным, например, для клеток мозга);
- рост ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови.
Соль использовали еще до нашей эры прежде всего для сохранения пищи. Соленая среда препятствует росту и размножению бактерий, ведь соль вытягивает воду, которая так необходима для жизни бактерий.
Соль (NaCl) на 40% состоит из натрия, который влияет на множество физиологических функций в организме человека. В частности, на нервную проводимость, мышечный тонус, водно-электролитный баланс и т.д.
Стоит ли съедать пуд соли
Важно различать рекомендации для, собственно, соли и отдельно для натрия, который является ее составной частью. По рекомендациям Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) норма соли для взрослых составляет 6 г, норма потребления именно натрия — 2,5 г в день.
В рационе детей в возрасте 4-6 лет соль и натрий стоит ограничить до 3 г и 1,2 г соответственно.
Кому нужно быть с солью “на вы”
Придерживаться рекомендаций по потреблению соли нужно всем. Однако особенно — людям, страдающим:
- заболеваниями слизистой желудка, предраковыми состояниями, раком желудка;
- остеопорозом или остеопенией — уменьшением плотности костной ткани. С увеличением потребления пищевой соли увеличивается выведение кальция с мочой;
- хроническими болезнями почек — в таком случае потребление соли рекомендуют уменьшить вдвое от суточной нормы для здоровых людей;
- сердечно-сосудистыми заболеваниями — чрезмерное потребление соли связано с развитием гипертонической болезни, которая является одним из основных факторов развития инсульта и инфаркта.
Источник: Бережи себе