Плесень может появиться на любых продуктах – хлебе, овощах, мясе и даже консервах. О влиянии плесени на организм Факты ICTV поговорили с диетологом и семейным врачом Дианой Куликовой.
Что будет, если съесть плесень, и какая опасность для организма
По словам врача, пищевая плесень не только придает продуктам неаппетитный вид, ее употребление угрожает здоровью. Плесень и грибок могут стать причиной пищевого отравления и аллергии, а также спровоцировать рецидив хронических заболеваний.
Среди возможных последствий употребления заплесневелых продуктов можно выделить следующие:
- отравление средней либо тяжелой степени;
- аллергические реакции;
- расстройство желудка;
- рвота;
- головокружение;
- тошнота;
- кровотечение в желудке;
- боли в животе острого характера;
- повреждения печени;
- нарушения в работе почек;
- заражение паразитами.
В испортившихся продуктах создаются подходящие условия для размножения болезнетворных бактерий и токсичных веществ, которые могут вызвать пищевое отравление. В таких продуктах могут активизироваться возбудители сальмонеллеза, очень неприятного заболевания со множеством побочных эффектов.
В испорченных молочных продуктах, мясе и консервах может содержаться очень опасный токсин Clostridium botulinum, который вызывает ботулизм, способный привести даже к фатальному исходу.
Поэтому намеренно есть продукты с плесенью Куликова не рекомендует.
Однако если это произошло случайно и никаких особенных симптомов нет, нужно сделать следующее:
- принять препараты, нейтрализующие действие токсинов – энтеросгель, активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса).
- пить как можно больше воды, чтобы ускорить вывод токсинов.
Немедленно обратиться за медицинской помощью нужно, если появились такие симптомы:
- одышка;
- тошнота;
- температура выше нормы;
- диарея.
Безопасно ли есть продукты, если срезать с них плесень
По словам доктора, продукты на которых заметна плесень, уже глубоко поражены грибком, поэтому срезание испорченных частей не всегда решит проблему.
С плотными продуктами, например, твердым сыром, дело обстоит несколько проще – в них плесень проникает не так легко. Иногда можно просто отрезать покрытую плесенью часть с запасом 2-3 см, чтобы спасти продукт.
Но все придется выбросить, если речь идет о мягких продуктах:
- мягких овощах и фруктах;
- мясе и колбасах;
- молочных продуктах;
- консервации;
- приготовленных блюдах;
- растительных маслах и пастах.
Чтобы не дать возможности плесени появиться на продуктах, нужно хранить их отдельно друг от друга – в упаковке или пищевой пленке. А также необходимо мыть места хранения продуктов хотя бы раз в месяц, напоминает врач.