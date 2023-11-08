Плесень может появиться на любых продуктах – хлебе, овощах, мясе и даже консервах. О влиянии плесени на организм Факты ICTV поговорили с диетологом и семейным врачом Дианой Куликовой.

Что будет, если съесть плесень, и какая опасность для организма

По словам врача, пищевая плесень не только придает продуктам неаппетитный вид, ее употребление угрожает здоровью. Плесень и грибок могут стать причиной пищевого отравления и аллергии, а также спровоцировать рецидив хронических заболеваний.

Среди возможных последствий употребления заплесневелых продуктов можно выделить следующие:

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отравление средней либо тяжелой степени;

аллергические реакции;

расстройство желудка;

рвота;

головокружение;

тошнота;

кровотечение в желудке;

боли в животе острого характера;

повреждения печени;

нарушения в работе почек;

заражение паразитами.

В испортившихся продуктах создаются подходящие условия для размножения болезнетворных бактерий и токсичных веществ, которые могут вызвать пищевое отравление. В таких продуктах могут активизироваться возбудители сальмонеллеза, очень неприятного заболевания со множеством побочных эффектов.

В испорченных молочных продуктах, мясе и консервах может содержаться очень опасный токсин Clostridium botulinum, который вызывает ботулизм, способный привести даже к фатальному исходу.

Поэтому намеренно есть продукты с плесенью Куликова не рекомендует.

Однако если это произошло случайно и никаких особенных симптомов нет, нужно сделать следующее:

принять препараты, нейтрализующие действие токсинов – энтеросгель, активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса).

пить как можно больше воды, чтобы ускорить вывод токсинов.

Немедленно обратиться за медицинской помощью нужно, если появились такие симптомы:

одышка;

тошнота;

температура выше нормы;

диарея.

Безопасно ли есть продукты, если срезать с них плесень

По словам доктора, продукты на которых заметна плесень, уже глубоко поражены грибком, поэтому срезание испорченных частей не всегда решит проблему.

С плотными продуктами, например, твердым сыром, дело обстоит несколько проще – в них плесень проникает не так легко. Иногда можно просто отрезать покрытую плесенью часть с запасом 2-3 см, чтобы спасти продукт.

Но все придется выбросить, если речь идет о мягких продуктах:

мягких овощах и фруктах;

мясе и колбасах;

молочных продуктах;

консервации;

приготовленных блюдах;

растительных маслах и пастах.

Чтобы не дать возможности плесени появиться на продуктах, нужно хранить их отдельно друг от друга – в упаковке или пищевой пленке. А также необходимо мыть места хранения продуктов хотя бы раз в месяц, напоминает врач.