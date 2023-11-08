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Можно ли есть продукты с плесенью – совет врача

8 ноября 2023, 17:24
Ирина Игнатова редакторка ленты
продукты с плесенью
Источник: Pixabay

Плесень может появиться на любых продуктах – хлебе, овощах, мясе и даже консервах. О влиянии плесени на организм Факты ICTV поговорили с диетологом и семейным врачом Дианой Куликовой.

Что будет, если съесть плесень, и какая опасность для организма

По словам врача, пищевая плесень не только придает продуктам неаппетитный вид, ее употребление угрожает здоровью. Плесень и грибок могут стать причиной пищевого отравления и аллергии, а также спровоцировать рецидив хронических заболеваний.

Среди возможных последствий употребления заплесневелых продуктов можно выделить следующие:

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  • отравление средней либо тяжелой степени;
  • аллергические реакции;
  • расстройство желудка;
  • рвота;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • кровотечение в желудке;
  • боли в животе острого характера;
  • повреждения печени;
  • нарушения в работе почек;
  • заражение паразитами.

В испортившихся продуктах создаются подходящие условия для размножения болезнетворных бактерий и токсичных веществ, которые могут вызвать пищевое отравление. В таких продуктах могут активизироваться возбудители сальмонеллеза, очень неприятного заболевания со множеством побочных эффектов.

В испорченных молочных продуктах, мясе и консервах может содержаться очень опасный токсин Clostridium botulinum, который вызывает ботулизм, способный привести даже к фатальному исходу

Поэтому намеренно есть продукты с плесенью Куликова не рекомендует. 

Однако если это произошло случайно и никаких особенных симптомов нет, нужно сделать следующее:

  • принять препараты, нейтрализующие действие токсинов – энтеросгель, активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса).
  • пить как можно больше воды, чтобы ускорить вывод токсинов.

Немедленно обратиться за медицинской помощью нужно, если появились такие симптомы:

  • одышка; 
  • тошнота; 
  • температура выше нормы; 
  • диарея.

Безопасно ли есть продукты, если срезать с них плесень

По словам доктора, продукты на которых заметна плесень, уже глубоко поражены грибком, поэтому срезание испорченных частей не всегда решит проблему.

С плотными продуктами, например, твердым сыром, дело обстоит несколько проще – в них плесень проникает не так легко. Иногда можно просто отрезать покрытую плесенью часть с запасом 2-3 см, чтобы спасти продукт. 

Но все придется выбросить, если речь идет о мягких продуктах:

  • мягких овощах и фруктах;
  • мясе и колбасах;
  • молочных продуктах; 
  • консервации;
  • приготовленных блюдах;
  • растительных маслах и пастах.

Чтобы не дать возможности плесени появиться на продуктах, нужно хранить их отдельно друг от друга – в упаковке или пищевой пленке. А также необходимо мыть места хранения продуктов хотя бы раз в месяц, напоминает врач.

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