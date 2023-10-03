Пригодность призывников и военнообязанных к военной службе обычно определяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которую обязательно должен пройти любой призывник.

Именно военно-врачебная комиссия решает, может ли человек по состоянию здоровья воевать и выполнять боевые задачи. По закону есть перечень болезней, с которыми нельзя проходить военную службу. Относится ли к ним плоскостопие – читайте в материале.

Могут ли мобилизовать с плоскостопием: простое объяснение

По словам юриста Ростислава Кравца, чаще всего с такой болезнью назначают ограниченную пригодность в военное время. В мирное время такой военный не годится, а в военное – ограниченно годен. То есть их мобилизуют, а дальше командир уже должен учитывая, что военный имеет такие недостатки здоровья, соответствующим образом предоставлять боевые распоряжения или приказы о том, чем именно это лицо будет заниматься в ВСУ.

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Могут ли мобилизовать с плоскостопием: что говорит законодательство

Плоскостопость относится к статье 62 Расписания болезней. Согласно пункту 20.4. Положение о военно-врачебной экспертизе, по статьям Расписания болезней, предусматривающих индивидуальную оценку непригодности к военной службе или ограниченную пригодность лиц, прошедших медицинское освидетельствование по графам II, III, ВЛК принимает одно из следующих постановлений:

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

ограниченно годен к военной службе.

Из-за того, что сейчас в Украине действует военное время, в постановлении ВЛК на основании статьи 62-б запишут ограниченно пригодный к военной службе. Это означает, что лицо не освобождается от мобилизации, и теоретически можете быть мобилизованы как ограниченно пригодные к военной службе.