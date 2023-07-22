Как часто нужно опорожнять кишечник? Гастроэнтерологи утверждают: опорожняться ежедневно вовсе не обязательно.

Так считает и гастроэнтеролог доктор Фоласаде Мэй, доцент Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

— У большинства людей стул бывает от трех раз в день до трех раз в неделю. В этом диапазоне все — вариант нормы, — говорит Мэй.

По словам врача, на то, как часто мы испражняемся, могут влиять несколько факторов, в том числе диета, гидратация, стресс, возраст, употребление лекарств и социальные обстоятельства.

Когда речь идет о стуле, как о показателе здоровья, частота — не единственный важный фактор.

— Форма стула, внешний вид или консистенция дефекации на самом деле является гораздо более важным критерием, чем простые цифры частоты, — говорит врач.

Медики оценивают качество стула с помощью Бристольской диаграммы, в которой дефекация классифицируются по семи группам.

Самые полезные виды стула — это третий и четвертый типы — стул в форме колбасы с трещинами на поверхности или змеевидный и гладкий.

— Если вы какаете три раза в неделю, а консистенция твердая или похожа на гальку, это тоже может быть нормальным, если вы не испытываете ни в чем другом дискомфорта, — говорит врач Триша Пасрича.

А вот если чрезмерно напрягаетесь, чтобы опорожниться, или чувствуете, что не полностью удается опорожнить кишечник, вам, возможно, придется внести изменения в образ жизни.

По словам доктора Мэй, то, насколько быстро или медленно пища проходит через пищеварительный тракт, также может зависеть от генетики, к тому же, следует учитывать, что наша пищеварительная система имеет тенденцию замедляться с возрастом.

Некоторые заболевания, такие как гипотиреоз, синдром раздражённого кишечника или язвенный колит, тоже могут повлиять на регулярность, как и некоторые лекарства, например, опиоиды и антидепрессанты.

По словам Мэй, рождение ребенка или набор или потеря веса иногда вызывают дисфункцию тазового дна, из-за чего также затрудняется стул.

Когда мы находимся в состоянии стресса, гормоны и изменения нервной системы тоже могут препятствовать прохождению стула в прямую кишку, что приводит к запорам.

Хотя некоторые люди испытывают другую крайность — диарею — во время стресса.

По словам гастроэнтеролога, если вам приходится сидеть в туалете более пяти-десяти минут, следует обсудить этот вопрос со своим врачом.

Если изменения образа жизни не сработают, врач пропишет лекарства, добавки или слабительные средства, которые помогут достичь регулярности стула.

Источник: CNN