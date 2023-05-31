Наверное, каждый хоть раз в жизни слышал предостережение — не запивай еду водой. Это вредно. Это замедленное переваривание пищи, это вводит в заблуждение желудочный сок. А желудочно-кишечный тракт начинает лениться.

Объяснений может быть значительно больше, в зависимости от того, кто и какие сайты читает, каких популярных народных целителей считает настоящими знатоками и экспертами.

А действительно, можно ли запивать еду, к примеру, соком, чаем или даже пивом? Или это вредно? А можно запивать еду водой?

Что по этому поводу думает специалист, которая разбирается в теме и изучала ее что называется изнутри? Факты ICTV обратились к своему постоянному эксперту — кандидату биологических наук, биохимику-аналитику, нутрициологу, медицинскому научному сотруднику Венецианского института молекулярной медицины Наталье Наумовой.

Что скажете, Наталья? Можно ли запивать пищу водой? Это действительно вредно?

— Нет, не вредно. Желудочный сок прекрасно адаптируется к содержимому желудка: он мгновенно реагирует на содержимое. Как разбавляется, так и концентрируется. Кроме того, вода очень быстро эвакуируется, проходя из желудка дальше по желудочно-кишечному тракту.

Подчеркну, что вода к тому же еще и смягчает пищевой комок, следовательно облегчает его прохождение тем же ЖКТ. Переваривание будет происходить легче и быстрее, как и усвоение питательных веществ.

При этом рН не меняется! Это заблуждение, что вода, выпитая после или во время еды, якобы, разбавляет желудочный сок, а следовательно — меняет рН. Если бы вода (или лимон, или сок) могли значимо изменить рН и нарушить гомеостаз, то человечество бы не выжило.

Во всем мире приносят воду к вашему заказу в кафе и рестораназ. Вам не приносят? Принесите себе сами.

Наталья, раз уж заговорили о воде, нельзя обойти разногласия диетологов относительно ее количества, которое стоит выпивать ежедневно. Есть множество рекомендаций разных специалистов пить много воды, даже если не хочется. Мол, это оздоравливает организм, выводит токсины.

— Советую скептически относиться к таким рекомендациям. Тем более, если в них фигурируют “шлаки”, “очистка кишечника” или что-то похожее. Такая терминология употребляется людьми, очень далекими от понимания процессов, происходящих в организме. Да и к оздоровлению подобные специалисты имеют касательное отношение.

Профессиональные диетологи и опытные врачи знают, что совет пить много воды может привести к непредсказуемым последствиям. Большое количество выпитой жидкости представляет опасность как для мочевыделительной, так и для сердечно-сосудистой систем. А они взаимосвязаны.

В этом вопросе рекомендую ориентироваться только на чувство жажды: в отличие от чувства голода, чувство жажды никогда не подводит.

А еще — на цвет мочи: она должна быть практически прозрачной. Ни в коем случае не концентрированной — ни по цвету, ни по запаху.

В большинстве случаев организму будет достаточно того количества воды, которое вам интуитивно хочется выпить.

Наталья, речь идет только о чистой воде? А как относиться к соку, супу или нашему борщу? Они тоже способны удовлетворять жажду?

— Чай, сок, суп — все это тоже вода с точки зрения физиологии. Да, биохимически и в чае, и в соке, и в супе, и в нашем борще содержатся дополнительные компоненты. Но биохимически — это все равно вода, просто с растворенными в ней витаминами, микроэлементами, вкусовыми добавками.

После попадания в ЖКТ и в начале процессов переваривания и всасывания эти жидкости все равно становятся “просто водой”.