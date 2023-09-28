Испанские кардиологи назвали два простых способа, чтобы дома без какого-либо оборудования, проверить, в норме ли ваше сердце.

Первый — это подъем по лестнице, второй — измерение пульса.

Конечно, такие простые тесты не могут заменить обследование у специалиста, но, чтобы проконтролировать состояние своего сердца на скорую руку и получить важную информацию для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями, — вполне подходят.

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Это подтвердило и исследование, проведенное Европейским обществом кардиологов в 2020 году. Специалисты уверяют, что результаты такого тестирования могут быть поводом, чтобы обратиться к врачу, или, наоборот, чтобы успокоиться и дальше вести устоявшийся образ жизни.

Лестница

Измерьте, сколько времени вам нужно, чтобы подняться на четыре лестничных пролета.

— Если вам нужно более 1,5 минуты, ваше сердце работает не на отлично, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом, — говорит Хесус Петейро, кардиолог из Университетской больницы А Коруньи.

Врач объясняет, что у 58% пациентов, которым понадобилось более 1,5 минут, чтобы пройти этот тест, диагностировали определенные аномалии в работе сердца при более детальном исследовании.

Пульс

Есть несколько мест на теле, где можно почувствовать пульс. Одно из самых распространенных и легкодоступных — лучевая артерия, или запястье.

Положите указательный и средний пальцы на внутреннюю сторону противоположного запястья и посчитайте количество ударов сердца, которые вы ощущаете, за 15 секунд. Умножьте это число на четыре, чтобы получить частоту сердечных сокращений в ударах в минуту

Полученные результаты могут дать полезную информацию не только о состоянии вашего сердца, но и об общей физической форме.

Стоит учитывать, что частота сердечных сокращений меняется в течение дня, в зависимости от того, насколько вы нагружаете себя.

К примеру, в моменты сильного стресса или интенсивных физических нагрузок сердце бьется быстрее. Когда вы расслаблены или спите, оно бьется медленнее.

Существует два типа частоты сердечных сокращений, которые можно измерить в домашних условиях: частота сердечных сокращений в состоянии покоя и максимальная частота сердечных сокращений. Оба показателя важны.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя

Лучшее время для измерения пульса в состоянии покоя — утром, когда вы проснулись, но еще не встали с постели.

Чем выше частота сердечных сокращений в состоянии покоя, тем хуже физическое состояние, выше кровяное давление и повышенный риск сердечного приступа.

Понятие “низкий” или “нормальный” пульс для каждого человека разное.

В общем, здоровая частота сердечных сокращений у взрослых колеблется от 60 до 100 ударов в минуту, но этот диапазон также зависит от возраста.

20 лет — пульс в состоянии покоя — 100 — 170 уд./мин.

30 лет — 95 — 162 уд./мин.

40 лет — 90 — 153 уд./мин

50 лет — 85 — 145 уд./мин

60 лет — 80 — 136 уд./мин

70 лет — 75 — 128 уд./мин.

Максимальная частота сердечных сокращений

Этот показатель проясняет состояние вашего сердца при чрезмерных нагрузках. Чтобы высчитать максимальную частоту сердечных сокращений, от 220 отнимите свой возраст.

В этом случае более низкий пульс не обязательно лучше. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, во время физических нагрузок умеренной интенсивности вы должны стремиться достичь от 64% до 75% от максимальной частоты сердечных сокращений.

А при физических нагрузках высокой интенсивности — от 77% до 93% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Признаки сердечных заболеваний, которые нельзя игнорировать:

боль в груди, ощущение сдавленности;

одышка;

отек рук, ног, лодыжек или стоп;

боль в верхней части спины или пояснице;

учащенное или нерегулярное сердцебиение;

слабость или головокружение;

онемение ног или рук;

обморок.

Источник: Cnet