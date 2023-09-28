Испанские кардиологи назвали два простых способа, чтобы дома без какого-либо оборудования, проверить, в норме ли ваше сердце.
Первый — это подъем по лестнице, второй — измерение пульса.
Конечно, такие простые тесты не могут заменить обследование у специалиста, но, чтобы проконтролировать состояние своего сердца на скорую руку и получить важную информацию для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями, — вполне подходят.
Это подтвердило и исследование, проведенное Европейским обществом кардиологов в 2020 году. Специалисты уверяют, что результаты такого тестирования могут быть поводом, чтобы обратиться к врачу, или, наоборот, чтобы успокоиться и дальше вести устоявшийся образ жизни.
Лестница
Измерьте, сколько времени вам нужно, чтобы подняться на четыре лестничных пролета.
— Если вам нужно более 1,5 минуты, ваше сердце работает не на отлично, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом, — говорит Хесус Петейро, кардиолог из Университетской больницы А Коруньи.
Врач объясняет, что у 58% пациентов, которым понадобилось более 1,5 минут, чтобы пройти этот тест, диагностировали определенные аномалии в работе сердца при более детальном исследовании.
Пульс
Есть несколько мест на теле, где можно почувствовать пульс. Одно из самых распространенных и легкодоступных — лучевая артерия, или запястье.
Положите указательный и средний пальцы на внутреннюю сторону противоположного запястья и посчитайте количество ударов сердца, которые вы ощущаете, за 15 секунд. Умножьте это число на четыре, чтобы получить частоту сердечных сокращений в ударах в минуту
Полученные результаты могут дать полезную информацию не только о состоянии вашего сердца, но и об общей физической форме.
Стоит учитывать, что частота сердечных сокращений меняется в течение дня, в зависимости от того, насколько вы нагружаете себя.
К примеру, в моменты сильного стресса или интенсивных физических нагрузок сердце бьется быстрее. Когда вы расслаблены или спите, оно бьется медленнее.
Существует два типа частоты сердечных сокращений, которые можно измерить в домашних условиях: частота сердечных сокращений в состоянии покоя и максимальная частота сердечных сокращений. Оба показателя важны.
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя
Лучшее время для измерения пульса в состоянии покоя — утром, когда вы проснулись, но еще не встали с постели.
Чем выше частота сердечных сокращений в состоянии покоя, тем хуже физическое состояние, выше кровяное давление и повышенный риск сердечного приступа.
Понятие “низкий” или “нормальный” пульс для каждого человека разное.
В общем, здоровая частота сердечных сокращений у взрослых колеблется от 60 до 100 ударов в минуту, но этот диапазон также зависит от возраста.
- 20 лет — пульс в состоянии покоя — 100 — 170 уд./мин.
- 30 лет — 95 — 162 уд./мин.
- 40 лет — 90 — 153 уд./мин
- 50 лет — 85 — 145 уд./мин
- 60 лет — 80 — 136 уд./мин
- 70 лет — 75 — 128 уд./мин.
Максимальная частота сердечных сокращений
Этот показатель проясняет состояние вашего сердца при чрезмерных нагрузках. Чтобы высчитать максимальную частоту сердечных сокращений, от 220 отнимите свой возраст.
В этом случае более низкий пульс не обязательно лучше. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, во время физических нагрузок умеренной интенсивности вы должны стремиться достичь от 64% до 75% от максимальной частоты сердечных сокращений.
А при физических нагрузках высокой интенсивности — от 77% до 93% от максимальной частоты сердечных сокращений.
Признаки сердечных заболеваний, которые нельзя игнорировать:
- боль в груди, ощущение сдавленности;
- одышка;
- отек рук, ног, лодыжек или стоп;
- боль в верхней части спины или пояснице;
- учащенное или нерегулярное сердцебиение;
- слабость или головокружение;
- онемение ног или рук;
- обморок.
Источник: Cnet