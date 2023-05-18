Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о том, в чем заключается суть подлинной реабилитации, из каких этапов она состоит и в чем главная задача процесса восстановления после тяжелых последствий болезни, ранения или бытовой травмы.

— Электрофорез, лечебные грязи и целительная минеральная вода не имеют никакого отношения к доказательной, эффективной реабилитации, которая предоставляется мультидисциплинарными командами, — утверждают эксперты.

По их словам, работа с человеком, нуждающимся в реабилитации, начинается с момента его попадания в больницу. Здесь формируется мультидисциплинарная реабилитационная команда в соответствии с потребностями пациента.

Этап 1: Определение целей

Одна из первоочередных задач – совместно с пациентом сформулировать конечную цель программы по реабилитационной помощи. Например, для человека, перенесшего инсульт, такой целью может быть восстановление функционирования конечностей и речи.

Задача специалистов по реабилитации – помочь такому пациенту вернуть способность к самообслуживанию, чтобы он снова получил возможность самостоятельно одеваться, есть и разговаривать.

Этап 2: Формирование команды под нужды пациента

Состав команды зависит от сформированной совместно с пациентом дорожной карты и включает:

физического терапевта;

эрготерапевта;

сестру медицинскую по реабилитации;

психолога;

терапевта речи и речи;

протезиста – в случае ампутации.

Этап 3: Реабилитация

В зависимости от потребностей пациента выбирается стационарная или амбулаторная форма. Стационарная услуга по одному направлению реабилитации должна длиться минимум 14 дней с продолжительностью процедур от трех часов в день. По двум направлениям и более – более 21 дня.

Амбулаторная – от 14 дней с продолжительностью терапии от 1 часа в день. Каждый пациент имеет право на два таких реабилитационных цикла в течение года.

Если вместо реального, действенного, доказательного процесса восстановления вам предлагают лечебные грязи, минеральную воду, чудодейственные массажи или термальные ванны – сразу обращайтесь на горячую линию Национальной службы здоровья Украины 16-77, поскольку эти услуги не имеют доказанной эффективности и не оплачиваются НСЗУ.

Этап 4. Выписка

В случае достижения цели реабилитации, оказание услуг по реабилитации завершается. Если же желаемого результата за определенный период не удалось достичь – индивидуальный реабилитационный план корректируется и направляется на очередной цикл реабилитационных мероприятий.