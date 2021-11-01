Появление на коже красноватых, слегка шелушащихся пятен, которые не исчезают в течение нескольких дней должно насторожить. Потому что это может быть псориаз – заболевание кожи, которое относится к разряду хронических. Как распознать псориаз? Как его диагностируют и лечат? На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила семейный врач Людмила Сердюк.
— Псориаз – это заболевание, которое может иметь разную природу: вирусную, инфекционную, наследственную, психоматическую или стать причиной сразу нескольких из перечисленных факторов, — отметила врач-терапевт общей практики.
Причины псориаза
Причины появления псориаза столь многообразны и разноплановы, что можно сказать, что от этого заболевания не застрахован практически никто.
Не только кожа, на которой проявляется псориаз, но и весь организм принимает участие в возникновении болезни.
Среди наиболее частых причин врачи называют:
- Как выглядит псориаз
Отметим, что проявления псориаза не являются стабильными. Патологии характерны периоды обострения, когда пятна отчетливо видны, и ремиссии, когда псориатические бляшки едва заметны.
Все зависит от того, какой их факторов, приведший к появлению псориаза, активизируется.
Как выглядит псориаз
Псориаз проявляется в виде розоватых пятен разной формы и разного размера, которые настолько сухи, что постоянно шелушатся мелкими, белыми чешуйками.
Пациентов с псориазом в стадии обострения очень беспокоит зуд в области пятен. Если их расчесывать, можно вызвать кровотечение из потрескавшихся участков.
Часто у людей, страдающих псориазом, особенно инфекционной природы, деформирована ногтевая пластина. Они также иногда жалуются на боль в суставах.
Разновидности псориаза
Псориаз может быть простым. Этим видом заболевания страдают почти 90% всех пациентов. И его характерные симптомы уже описаны выше.
Так называемый обратный псориаз получил свое название из-за того, что проявляется в местах сгибов, например, в области подмышек или под женской грудью.
Пустулезный псориаз характерен водянистыми кожными проявлениями, похожими по волдыри после ожогов не только по внешнему виду, но и по болезненным ощущениям.
Каплевидный псориаз получил свое название благодаря тому, что проявляется в виде множества, словно брызги, мелких высыпаний красноватого цвета, которые обильно рассыпаются практически по всему телу.
Заразен ли псориаз
Вопрос, который люди, интересующиеся псориазом, задают чаще остальных. Нет, псориаз не заразен даже, если он имеет инфекционную природу. В данном случае речь идет не о болезнетворных микроорганизмах.
Если псориаз и может передаваться, то только по наследству.
Как диагностируют псориаз
При появлении пятен настораживающего вида и чрезмерной сухости следует обратиться за консультацией к специалисту по кожным заболеваниям – дерматовенерологу. Поскольку диагностика патологии, как правило, вопросов не вызывает, дополнительные анализы и обследования в данном случае не понадобятся.
Как лечат псориаз
Совсем и навсегда избавиться от псориаза, к сожалению, нельзя. А вот значительно приглушить его проявления – пятна, болезненность, зуд – вполне возможно при помощи современных лекарственных препаратов, которые назначит врач. Придерживаясь его рекомендаций люди, страдающие псориазом, могут вести обычный образ жизни, совершенно не снижая ее качество.