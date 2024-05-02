Чистка зубов сухой щеткой и чистка сразу после употребления определенной пищи, может вызвать пожелтение зубов, с которым очень трудно справиться.

Британский стоматолог доктор Ферах Хамид из Aesthetique Dental Care называет две причины, которые могут привести к потускнению и изменению цвета зубов.

Зубная щетка должна быть влажной

— Прежде чем начать чистить зубы, надо хорошо намочить зубную щетку. Это делает очистку более эффективной, — говорит Хамид.

Он отмечает, что влажная щетина становится мягче и предотвращает повреждение эмали.

Сейчас смотрят

По словам врача, сначала может показаться, что сухая щетка более эффективна для удаления поверхностных пятен, но на самом деле паста на ней неравномерно распределяется и это влияет на яркость зубов, они могут тускнеть.

Не чистите зубы сразу после кислой пищи

— Чистка зубов сразу после употребления кислой пищи, фруктов или квашеных овощей может привести к повреждению зубной эмали, — отмечает стоматолог.

Это обнажает слой под эмалью и делает зубы желтыми и тусклыми.

Чтобы избежать этого, доктор Хамид советует подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, это защитит эмаль от повреждения.

Соблюдение этих двух требований поможет предотвратить проблемы с зубами и поддерживать во рту ощущение свежести.

Источник: Bristol Live