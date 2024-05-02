Чистка зубов сухой щеткой и чистка сразу после употребления определенной пищи, может вызвать пожелтение зубов, с которым очень трудно справиться.
Британский стоматолог доктор Ферах Хамид из Aesthetique Dental Care называет две причины, которые могут привести к потускнению и изменению цвета зубов.
Зубная щетка должна быть влажной
— Прежде чем начать чистить зубы, надо хорошо намочить зубную щетку. Это делает очистку более эффективной, — говорит Хамид.
Он отмечает, что влажная щетина становится мягче и предотвращает повреждение эмали.
По словам врача, сначала может показаться, что сухая щетка более эффективна для удаления поверхностных пятен, но на самом деле паста на ней неравномерно распределяется и это влияет на яркость зубов, они могут тускнеть.
Не чистите зубы сразу после кислой пищи
— Чистка зубов сразу после употребления кислой пищи, фруктов или квашеных овощей может привести к повреждению зубной эмали, — отмечает стоматолог.
Это обнажает слой под эмалью и делает зубы желтыми и тусклыми.
Чтобы избежать этого, доктор Хамид советует подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, это защитит эмаль от повреждения.
Соблюдение этих двух требований поможет предотвратить проблемы с зубами и поддерживать во рту ощущение свежести.
Источник: Bristol Live