Специалисты популярной медицинской онлайн-платформы Береги себя рассказали все основные факты, которые следует знать о таком заболевании как мигрень.

— В обиходе слово мигрень часто используют как синоним головных болей. Однако это совершенно неправильное отождествление, которое иногда приводит к тому, что страдания людей с мигренью обесцениваются: мол, у всех болит голова, — отмечают медики.

И рассказывают о ключевой разнице между мигренью и головной болью.

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Сообщается, что мигрень может выбивать вас из привычной жизни и часто сопровождается такими симптомами как тошнота, рвота, чувствительность к запахам, звукам и свету.

Часто мигрень дает знать о себе за 1-2 дня до приступа такими проявлениями:

запор;

изменения в настроении – от депрессивного состояния до эйфории;

сильное желание есть конкретную пищу;

скованность в шее;

повышенное мочеотделение;

задержка жидкости в организме;

частые зевки.

Отмечается, что проявления мигрени очень индивидуальны. Прежде всего по интенсивности и продолжительности. Приступ может продолжаться довольно долго. Если никак не влиять на это медикаментами – от 4 до 72 часов.

— К сожалению, даже после прекращения боли человек часто не может сразу возвращаться к активной жизни. Нередко после приступа есть ощущение истощенности и опустошенности, — говорят эксперты.

По их словам, к сожалению, нет лечения, которое избавило бы от мигрени на 100%. Но есть препараты, которые могут облегчить симптомы. Иногда могут помочь и безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол. Но если они не работают, врач подберет другой, более сильный препарат.

Как понять, что нужно обратиться к врачу:

вы чувствуете очень сильную и резкую боль, сравнимую с ударом грома;

головная боль сопровождается высокой температурой, скованностью в шее, судорогами, головокружением, раздвоением в глазах, ощущением онемения в теле, слабостью в любой части тела, что может являться признаком инсульта;

у вас сильно болит голова после травмы;

у вас хроническая головная боль, которая ухудшается после кашля, напряжения, когда вы выпрямляетесь или совершаете резкое движение;

вы старше 50 лет и у вас вдруг возникла необычная головная боль.

Важно! Не забывайте, что при любой боли, которая сильно вредит качеству вашей жизни, следует обратиться за медицинской помощью.

Источник: Береги себя