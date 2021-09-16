Ежегодно в американские женщины тратят не менее $2,8 млрд на гигиенические прокладки и тампоны, разложение которых может занять сотни лет. Есть ли способ более экономный и экологически чистый? Прокомментировать эти и некоторые другие вопросы любезно согласилась профессор устойчивых экологических систем Университета Кларксона в США Сьюзан Пауэрс.

Что такое менструальная чаша

Менструальная чаша — это небольшая гибкая чашечка в форме колокольчика из резины или силикона, которую женщина вставляет во влагалище для сбора менструальной жидкости. Чашу можно использовать до 12 часов, после чего ее снимают для утилизации жидкости.

Чашу ополаскивают горячей водой с мылом перед каждым введением и стерилизуют кипятком не реже одного раза за период. Чаша может прослужить до 10 лет.

Рост популярности

Хотя менструальные чаши существуют уже несколько десятилетий, исторически они были менее востребованы, чем прокладки или тампоны. Но в последние годы их популярность растет. Во-первых, потому что женщины и мужчины уже не стесняются обсуждать менструацию и все что с ней связано.

Во-вторых, растущий спрос на чаши объясняется озабоченностью широкой общественности твердыми отходами, связанными с любыми одноразовыми изделиями, включая прокладки и тампоны.

С точки зрения экологии

Большинство людей выбирают продукт многоразового использования, справедливо полагая, что это не способствует увеличению отходов. К тому же, согласно ряду исследований, большая часть экологических выгод связана с уменьшением потребности в подготовке сырья для производства многоразового продукта.

Если взять в качестве примера тампон, то его производство, включая подготовку сырья, составляет более 80% общего воздействия на экологию.

Как и в случае с любыми другими потребительскими товарами, воздействие на природу, связанное с их производством и утилизацией, значительно уменьшается, если использовать что-либо повторно.

Использование многоразовой чаши даже в течение одной менструации заменяет в среднем 20 прокладок или тампонов. Что безусловно является экологически предпочтительным подходом.