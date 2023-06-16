Именно летом людей — и взрослых, и детей — может настигнуть одна из многих кишечных инфекций. А может и не одна. В летний период врачи традиционно фиксируют повышение заболеваемости кишечными инфекциями.
Это связано с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания. Кстати, следует знать, что инфицируются они при нарушении правил приготовления, транспортировки и хранения, или же, когда вполне качественные продукты готовятся на непроверенной, некачественной воде.
Итак летнюю сезонность имеют следующие кишечные инфекции:
- сальмонеллез;
- дизентерия;
- пищевые токсикоинфекции;
- ботулизм;
- холера;
- гепатиты А и Е.
Это бактериальные, а есть же еще и вирусные, которые тоже могут активизироваться в летнее время:
- ротавирус;
- энтеровирус и многие другие.
Опасность возрастает в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Это и наблюдается сейчас в южных регионах, где затопление, возникшее в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, наделало много беды.
Но в профилактике кишечных инфекций есть очень простые шаги, которые можно сделать, чтобы не заболеть.
Первое: соблюдать правила личной гигиены, к примеру, мытье рук с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и посещения туалета;
Второе: при отсутствии доступа к чистой воде обрабатывать руки антисептическими средствами;
Третье: употреблять продукты, приобретенные только у проверенного производителя и с соблюдением правил реализации пищевых продуктов;
Четвертое: перед употреблением овощей и фруктов мыть их кипяченой водой;
Пятое: не оставлять приготовленную пищу без холодильника и прикрывать ее от мух;
Шестое: не пить некипяченое молоко и не есть сырые яйца;
Седьмое: не купаться в водоемах, в которых вода не проверена на содержание вредных факторов.
Всего семь шагов, которые реально помогут вам избежать инфекций и не испортить себе лето.
Источник: Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації