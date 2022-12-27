Геморрой – деликатная болезнь, о которой стесняются говорить. Но она очень донимает, потому что характеризуется неприятными симптомами. Это заболевание нужно лечить. Но не менее важно соблюдать правильное питание, чтобы улучшить свое состояние.

Что такое геморрой и о диете при геморрое, Фактам ICTV рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.

Что такое геморрой

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– Геморрой относится к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а именно – прямой кишки, и характеризуется увеличением так называемых геморроидальных (пещеристых или кавернозных) узлов, – объясняет врач Анастасия Коваль.

Это узелки, в которые поступает кровь и задерживается из-за плохого оттока.

Виды геморроя:

внутренний и внешний;

острый и хронический;

врожденный и приобретенный.

Заболевание также имеет свои степени развития.

Причин появления геморроя может быть много:

хронические запоры;

нарушение двигательной активности;

чрезмерная физическая активность;

беременность;

ожирение;

наследственность и др.

Чаще всего геморрой проявляется кровотечением и выпадением узлов из прямой кишки (однако, следует понимать, что при внутреннем геморрое выпадения узлов не будет), зудом в области ануса, болезненными ощущениями.

Какую диету нужно соблюдать при геморрое

– При геморрое чрезвычайно важно соблюдать диету: необходимо увеличить количество клетчатки в рационе (это преимущественно фрукты и овощи), а также не забывать пить достаточное количество воды, – советует диетолог-нутрициолог Богдан Люлько.

А исключить из рациона необходимо алкоголь и любую острую, жирную и жареную пищу, а также кондитерские изделия и любые продукты, которые могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Диета при геморрое направлена на нормализацию акта дефекации и предотвращение запоров – одного из факторов появления этого заболевания.

Также при лечении геморроя исключаем продукты, которые негативно влияют на микрофлору кишечника или имеют закрепляющие свойства:

сладости;

хлебобулочные изделия;

рис;

манка;

груши;

хурма.

Временно забываем о продуктах, провоцирующих чрезмерный метеоризм:

бобовые;

молочные изделия и молоко;

капусту белокочанную;

газированные напитки.

Что касается алкоголя, то его свойство расширять сосуды может вызвать обострение и увеличение геморроидальных узлов.

— Лучше отдать предпочтение тем продуктам, которые легче усваиваются, не вызывают чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт и улучшают перистальтику кишечника, — отмечает специалист.

Это:

запеченные или тушеные овощи;

каши, лучше всего: гречневая, овсяная, перловая, пшенная;

свежая зелень;

белое мясо и рыба;

небольшие порции фруктов и сухофруктов.

Обязательно употреблять достаточное количество воды. Около 1,5-2 л в день. Можно пить компот из сухофруктов, травяные чаи.

Количество приемов пищи – не менее 3-4, чтобы порции не были слишком большими. Между приемами пищи не нужно делать мелкие перекусы, потому что желудочно-кишечный тракт также имеет право на отдых.

9 блюд для людей с диагностированным геморроем

Варианты блюд, которые можно изменять и разнообразить по своему вкусу, следуя рекомендациям по выбору продуктов:

Плов пшенный. Пшенная каша, вареная с кусочками овощей (морковь, лук, сладкий перец, брокколи или цветная капуста) с добавлением небольшого количества сливочного масла.

Овсяная каша из цельнозерновой крупы с добавлением небольшого количества кокосового масла и сухофруктов.

Каша пшенная с тыквой и изюмом на воде, с добавлением небольшого количества кокосового масла и ванильного сахара.

Суп гречишный с фрикадельками из индюшачьего фарша и с цветной капустой вместо картофеля.

Суп-пюре тыквенный:

Гречневая каша с добавлением чернослива и грецких орехов и котлетой из куриного фарша на пару.

Хек, тушеный с помидорами и сладким перцем с кусочком цельнозернового хлеба.

Салат из тертой вареной свеклы с добавлением измельченных грецких орехов, заправленный оливковым маслом.

Салат-щетка: слегка измельченные листья салата/пекинской капусты, тертая на терку морковь и немного тертой сырой свеклы, чернослив. Заправлен оливковым маслом.

Если вы будете придерживаться этих простых рекомендаций по питанию, уже через несколько недель будете чувствовать себя лучше.