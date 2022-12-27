Геморрой – деликатная болезнь, о которой стесняются говорить. Но она очень донимает, потому что характеризуется неприятными симптомами. Это заболевание нужно лечить. Но не менее важно соблюдать правильное питание, чтобы улучшить свое состояние.
Что такое геморрой и о диете при геморрое, Фактам ICTV рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.
Что такое геморрой
– Геморрой относится к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а именно – прямой кишки, и характеризуется увеличением так называемых геморроидальных (пещеристых или кавернозных) узлов, – объясняет врач Анастасия Коваль.
Это узелки, в которые поступает кровь и задерживается из-за плохого оттока.
Виды геморроя:
- внутренний и внешний;
- острый и хронический;
- врожденный и приобретенный.
Заболевание также имеет свои степени развития.
Причин появления геморроя может быть много:
- хронические запоры;
- нарушение двигательной активности;
- чрезмерная физическая активность;
- беременность;
- ожирение;
- наследственность и др.
Чаще всего геморрой проявляется кровотечением и выпадением узлов из прямой кишки (однако, следует понимать, что при внутреннем геморрое выпадения узлов не будет), зудом в области ануса, болезненными ощущениями.
Какую диету нужно соблюдать при геморрое
– При геморрое чрезвычайно важно соблюдать диету: необходимо увеличить количество клетчатки в рационе (это преимущественно фрукты и овощи), а также не забывать пить достаточное количество воды, – советует диетолог-нутрициолог Богдан Люлько.
А исключить из рациона необходимо алкоголь и любую острую, жирную и жареную пищу, а также кондитерские изделия и любые продукты, которые могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Диета при геморрое направлена на нормализацию акта дефекации и предотвращение запоров – одного из факторов появления этого заболевания.
Также при лечении геморроя исключаем продукты, которые негативно влияют на микрофлору кишечника или имеют закрепляющие свойства:
- сладости;
- хлебобулочные изделия;
- рис;
- манка;
- груши;
- хурма.
Временно забываем о продуктах, провоцирующих чрезмерный метеоризм:
- бобовые;
- молочные изделия и молоко;
- капусту белокочанную;
- газированные напитки.
Что касается алкоголя, то его свойство расширять сосуды может вызвать обострение и увеличение геморроидальных узлов.
— Лучше отдать предпочтение тем продуктам, которые легче усваиваются, не вызывают чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт и улучшают перистальтику кишечника, — отмечает специалист.
Это:
- запеченные или тушеные овощи;
- каши, лучше всего: гречневая, овсяная, перловая, пшенная;
- свежая зелень;
- белое мясо и рыба;
- небольшие порции фруктов и сухофруктов.
Обязательно употреблять достаточное количество воды. Около 1,5-2 л в день. Можно пить компот из сухофруктов, травяные чаи.
Количество приемов пищи – не менее 3-4, чтобы порции не были слишком большими. Между приемами пищи не нужно делать мелкие перекусы, потому что желудочно-кишечный тракт также имеет право на отдых.
9 блюд для людей с диагностированным геморроем
Варианты блюд, которые можно изменять и разнообразить по своему вкусу, следуя рекомендациям по выбору продуктов:
- Плов пшенный. Пшенная каша, вареная с кусочками овощей (морковь, лук, сладкий перец, брокколи или цветная капуста) с добавлением небольшого количества сливочного масла.
- Овсяная каша из цельнозерновой крупы с добавлением небольшого количества кокосового масла и сухофруктов.
- Каша пшенная с тыквой и изюмом на воде, с добавлением небольшого количества кокосового масла и ванильного сахара.
- Суп гречишный с фрикадельками из индюшачьего фарша и с цветной капустой вместо картофеля.
- Суп-пюре тыквенный: 1 часть вареного картофеля, 1 часть вареной/запеченной тыквы, 1 часть воды, 1/4 часть сливок.
- Гречневая каша с добавлением чернослива и грецких орехов и котлетой из куриного фарша на пару.
- Хек, тушеный с помидорами и сладким перцем с кусочком цельнозернового хлеба.
- Салат из тертой вареной свеклы с добавлением измельченных грецких орехов, заправленный оливковым маслом.
- Салат-щетка: слегка измельченные листья салата/пекинской капусты, тертая на терку морковь и немного тертой сырой свеклы, чернослив. Заправлен оливковым маслом.
Если вы будете придерживаться этих простых рекомендаций по питанию, уже через несколько недель будете чувствовать себя лучше.