В июне эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что подварианты Омикрона BA.4 и BA.5 стали доминирующими в США. Чуть позже, 5 июля, Агентство уточнило: BA.5 составляет более половины новых случаев в стране.

Эксперты заявили, что по симптоматике эти подварианты имеют достаточно много общего с более ранними версиями Омикрона.

Сейчас смотрят

Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг, у людей, инфицированных BA.4 и BA.5, могут появиться:

кашель;

насморк;

боль в горле;

утомляемость;

головные и мышечные боли.

Однако, по мнению специалиста, у них меньше шансов потерять чувство вкуса и запаха или испытать одышку по сравнению с теми, кто заражен Дельта- или другими вариантами коронавируса.

По мнению другого специалиста, врача-пульмонолога и реаниматолога в Кливлендской клинике Джозефа Хаббазы, люди, как правило, испытывают симптомы в верхних дыхательных путях.

По его словам, он видел больше пациентов с болезненной заложенностью носовых пазух и сильными болями в горле, у которых был положительный результат на Covid-19, в то время как циркулировали именно BA.4 и BA.5.

Медик отмечает, что некоторые пациенты из-за сильных болей в горле думали, что у них острый фарингит.