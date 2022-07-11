В июне эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что подварианты Омикрона BA.4 и BA.5 стали доминирующими в США. Чуть позже, 5 июля, Агентство уточнило: BA.5 составляет более половины новых случаев в стране.
Эксперты заявили, что по симптоматике эти подварианты имеют достаточно много общего с более ранними версиями Омикрона.
Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг, у людей, инфицированных BA.4 и BA.5, могут появиться:
- кашель;
- насморк;
- боль в горле;
- утомляемость;
- головные и мышечные боли.
Однако, по мнению специалиста, у них меньше шансов потерять чувство вкуса и запаха или испытать одышку по сравнению с теми, кто заражен Дельта- или другими вариантами коронавируса.
По мнению другого специалиста, врача-пульмонолога и реаниматолога в Кливлендской клинике Джозефа Хаббазы, люди, как правило, испытывают симптомы в верхних дыхательных путях.
По его словам, он видел больше пациентов с болезненной заложенностью носовых пазух и сильными болями в горле, у которых был положительный результат на Covid-19, в то время как циркулировали именно BA.4 и BA.5.
Медик отмечает, что некоторые пациенты из-за сильных болей в горле думали, что у них острый фарингит.