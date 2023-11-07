Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о такой малоизвестной пока болезни, как гепатит Е, ее симптомах, путях заражения и лечении.

— О гепатитах типа А, В и С многие украинцы уже знают. Однако, к сожалению, этими вариантами эта инфекционная “семья” не ограничивается. Есть еще один не менее опасный тип возбудителя, о котором следует знать. Это гепатит Е, — рассказывают специалисты.

Эксперты поделились важными фактами о болезни.

Факт 1. Инфекция поражает множество людей

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гепатит Е (HEV) – это воспаление печени, вызываемое одноименным вирусом. Ежегодно в мире фиксируется 20 млн случаев инфекции HEV. Из них 3,3 млн случаев являются симптоматическими.

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Факт 2. Гепатит Е может быть смертельным

В 2015 году было зафиксировано 44 тыс. смертей от вируса гепатита Е. Для беременных женщин показатель смертности от болезни составляет более 25%.

Факт 3: Инфекция передается фекально-оральным путем

Один из основных путей заражения – загрязненная вода. Гепатит E может передаваться через мясо зараженных животных и мясопродукты, не прошедшие достаточную термическую обработку. Возбудитель может также распространяться из-за переливания зараженных продуктов крови, от беременной матери к ребенку.

В Украине эпизоды гепатита Е зарегистрированы в Николаевской области.

Факт 5: Для защиты от заболевания есть вакцина

Однако она доступна только в Китае, где ее разработали и зарегистрировали. Прививка рекомендована людям в возрасте 16-65 лет, имеющим высокий риск заражения этим видом гепатита из-за особенностей условий работы и/или из-за образа жизни.

Симптомы гепатита Е

По данным Центра общественного здоровья Украины, основные признаки следующие:

повышение температуры, отсутствие аппетита;

тошнота и рвота, которые могут продолжаться до нескольких дней;

желтуха (желтоватая окраска кожных покровов и склер глаз);

темный цвет мочи и обесцвечивание кала (белый кал);

печень несколько увеличивается в размерах, становится более чувствительной;

иногда люди жалуются на боли в животе, зуд, кожную сыпь или боль в суставах.

Как лечат гепатит Е

Специфической терапии против этой болезни нет. В случаях тяжелого течения может потребоваться госпитализация. Преимущественно болезнь проходит самостоятельно, организму только помогают.

В период болезни важны качественный отдых, достаточное количество жидкости, запрет на алкоголь и препараты, негативно влияющие на печень.

В тяжелых случаях острый гепатит E может приобретать злокачественное течение. Как следствие, у больных развивается острая печеночная недостаточность с риском смерти.

Такая форма инфекции чаще наблюдается у женщин во время беременности. Смертность от болезни у женщин, заболевших в третьем триместре беременности, может достигать 20-25%.

Источник: Береги себя