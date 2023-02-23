Психолог Оксана Валигура на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах, причинах и лечении расстройств пищевого поведения.

Расстройства пищевого поведения (РПП) – это группа психических расстройств, связанных с питанием и зацикленностью на еде. Обычно это сопровождается выраженной обеспокоенностью человека относительно веса и формы тела.

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По международной классификации болезней этот класс расстройств включает:

нервную анорексию;

нервную булимию;

патологическое переедание;

патологическое выборочно-ограничительное потребление пищи.

По словам психолога, РПП имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Например, каждый пятый больной анорексией умирает из-за потери контроля над процессом похудения.

Преимущественно РПП впервые проявляется в возрасте 11–13 лет.

Как распознать наличие или развитие РПП:

зацикленность на весе или форме своего тела — самооценка сфокусирована именно на весе и форме, другие аспекты жизни как бы на втором плане;

много внимания человек сосредотачивает на рационе;

много ритуалов, связанных с едой;

человек разделяет пищу на “здоровую” и “нездоровую”;

отказ от определенных продуктов в рационе без врачебной рекомендации;

ощущение стыда, вины или “испачканности” после употребления “нездоровой” или “неправильной” пищи;

отказ от социальных активностей, которые могут спровоцировать употребление “нежелательных продуктов” – “я не пойду на день рождения, потому что мне будет трудно не есть там сладкое”;

частые самопроверки веса или формы тела: взвешивание, замеры, наблюдение перед зеркалом;

чувство голода сопровождается эйфорией;

собственное отражение в зеркале вызывает отвращение;

постоянное потребление контента о контроле массы тела, рекомендаций по питанию и блогеров с “идеальной” фигурой;

наличие влечения или действий, направленных на очищение организма: рвота, употребление слабительных и диуретиков, отработка потребленной пищи спортом;

периодическое импульсивное неконтролируемое употребление большого количества пищи.

Почему возникает РПП

Современные исследования показывают, что есть много предпосылок говорить о генетическом и наследственном факторах. Есть также данные, что такие нарушения связаны с проблемами обмена веществ. Предпосылкой формирования РПП могут служить пищевые привычки в семье и традиции.

И конечно, аспект, который сейчас активно исследуется и обсуждается в обществе, — стандарты красоты. Общественное давление приводит к тому, что подростки часто боятся набрать избыточный вес больше, чем не сдать успешно экзамены.

Расстройства пищевого поведения – это мультиканальные заболевания, где каждый частный случай требует индивидуального понимания причин и формирования плана лечения.

В зависимости от типа расстройства, стратегии лечения будут разными. Чаще это междисциплинарное сотрудничество психотерапевта, психиатра, диетолога, при необходимости привлечения эндокринолога, гастроэнтеролога и даже реабилитолога.

Несмотря на сложность, когнитивно поведенческая терапия является наиболее эффективным методом при РПП. Главное — своевременно обратиться за помощью и сознательно заботиться о себе и своем теле.

Источник: Береги себя