Психолог Оксана Валигура на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах, причинах и лечении расстройств пищевого поведения.
Расстройства пищевого поведения (РПП) – это группа психических расстройств, связанных с питанием и зацикленностью на еде. Обычно это сопровождается выраженной обеспокоенностью человека относительно веса и формы тела.
По международной классификации болезней этот класс расстройств включает:
- нервную анорексию;
- нервную булимию;
- патологическое переедание;
- патологическое выборочно-ограничительное потребление пищи.
По словам психолога, РПП имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Например, каждый пятый больной анорексией умирает из-за потери контроля над процессом похудения.
Преимущественно РПП впервые проявляется в возрасте 11–13 лет.
Как распознать наличие или развитие РПП:
- зацикленность на весе или форме своего тела — самооценка сфокусирована именно на весе и форме, другие аспекты жизни как бы на втором плане;
- много внимания человек сосредотачивает на рационе;
- много ритуалов, связанных с едой;
- человек разделяет пищу на “здоровую” и “нездоровую”;
- отказ от определенных продуктов в рационе без врачебной рекомендации;
- ощущение стыда, вины или “испачканности” после употребления “нездоровой” или “неправильной” пищи;
- отказ от социальных активностей, которые могут спровоцировать употребление “нежелательных продуктов” – “я не пойду на день рождения, потому что мне будет трудно не есть там сладкое”;
- частые самопроверки веса или формы тела: взвешивание, замеры, наблюдение перед зеркалом;
- чувство голода сопровождается эйфорией;
- собственное отражение в зеркале вызывает отвращение;
- постоянное потребление контента о контроле массы тела, рекомендаций по питанию и блогеров с “идеальной” фигурой;
- наличие влечения или действий, направленных на очищение организма: рвота, употребление слабительных и диуретиков, отработка потребленной пищи спортом;
- периодическое импульсивное неконтролируемое употребление большого количества пищи.
Почему возникает РПП
Современные исследования показывают, что есть много предпосылок говорить о генетическом и наследственном факторах. Есть также данные, что такие нарушения связаны с проблемами обмена веществ. Предпосылкой формирования РПП могут служить пищевые привычки в семье и традиции.
И конечно, аспект, который сейчас активно исследуется и обсуждается в обществе, — стандарты красоты. Общественное давление приводит к тому, что подростки часто боятся набрать избыточный вес больше, чем не сдать успешно экзамены.
Расстройства пищевого поведения – это мультиканальные заболевания, где каждый частный случай требует индивидуального понимания причин и формирования плана лечения.
В зависимости от типа расстройства, стратегии лечения будут разными. Чаще это междисциплинарное сотрудничество психотерапевта, психиатра, диетолога, при необходимости привлечения эндокринолога, гастроэнтеролога и даже реабилитолога.
Несмотря на сложность, когнитивно поведенческая терапия является наиболее эффективным методом при РПП. Главное — своевременно обратиться за помощью и сознательно заботиться о себе и своем теле.
Источник: Береги себя