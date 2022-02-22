Американские педиатры назвали несколько контрольных признаков, по которым вы можете определить, может ли ваш ребенок заболеть астмой.

Астма является наиболее распространенным хроническим респираторным детским заболеванием и поражает более 6 млн детей в США.

По словам доктора Харви Лео, педиатра, практикующего в Мичигане, несмотря на распространенность, диагностировать астму у детей может быть сложно, поскольку не существует универсального набора симптомов для всех.

— Надежные, постоянные отношения с лечащим врачом вашего ребенка могут помочь определить риски астмы и лучшее лечение, — отметил педиатр.

Ключевые вопросы, которые необходимо знать врачу вашего ребенка:

как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели

влияют ли эти симптомы на его повседневную активность

будят ли кашель или хрипы ребенка по ночам

какие лекарства вы пробовали и помогли ли они, включая пищевые добавки или лечение гомеопатией

есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия на окружающую среду или другие респираторные заболевания.

Тесты на астму

Достаточно взрослым детям, обычно старше 7 лет, врач может назначить тест на астму. Одним из наиболее распространенных является исследование функции легких (спирометрия). По словам Лео, ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли у него закупорка дыхательных путей.

Другой тест проверяет, сколько оксида азота выдыхает ваш ребенок, чтобы оценить уровень воспаления дыхательных путей.

Также доступны более сложные тесты функции легких, которые используются для диагностики и последующего лечения астмы (например, визуализирующие тесты).

Существуют также домашние респираторные мониторы и телефонные приложения для напоминаний о лекарствах, которые могут помочь справиться с астмой у ребенка.

По словам Лео, родители должны знать, что существует множество других состояний, которые могут выглядеть как астма у детей или усугублять ее течение.

К ним относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, состояния, связанные с анатомией ребенка и проблемами с сердцем.

Существует множество инструментов, которые могут помочь диагностировать астму, а также лечение и лекарства, которые могут помочь ребенку с астмой расти и развиваться. Если вы считаете, что у вашего ребенка может быть астма, обязательно поговорите со своим педиатром, советует Лео.