Мы часто обсуждаем, как лечь спать в разумное время, сколько должен длиться здоровый сон, почему надо запретить телефоны в спальне, но редко говорим о том, в какой позе мы спим.
Доктор Линдсей Браунинг, эксперт по сну в Trouble Sleeping и автор книги Навигация по бессоннице, утверждает, что положение тела во сне играет очень важную роль.
Даже любимая ваша поза может вызвать проблемы со здоровьем.
Доктор Браунинг проанализировала самые распространенные позы, в которых спят люди, и высказала несколько предостережений.
Сон на спине
Подходит людям с болями в пояснице, заложенностью носа и младенцам.
Не подходит беременным в третьем триместре.
Так мы позволяем позвоночнику сохранять естественное положение.
Это также может облегчить заложенность носа, так как поднятие головы снимает давление с области пазух.
Но сон на спине может усилить храп, особенно если у вас во сне случается апноэ.
Не рекомендуется женщинам в третьем триместре беременности. Это рискованно для плода.
Сон на левом боку
Подходит тем, кто страдает от изжоги, кислотного рефлюкса и беременным, даже на поздних сроках.
Опасен для тех, у кого проблемы с сердечным ритмом.
Сон в таком положении уменьшает храп и улучшает пищеварение.
Сон на правом боку
Улучшает работу сердца.
Не подходит тем, у кого кислотный рефлюкс и изжога.
Некоторые исследователи утверждают, что сон на правом боку также может снизить риск болезни Альцгеймера. В течение дня в нашем организме накапливаются токсичные побочные продукты, в том числе бета-амилоид — вещество, обнаруженное в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.
Спинномозговая жидкость помогает вымывать эти токсины во время сна.
Сон на животе
Подходит для людей, склонных к шумному храпу.
Не подходит для страдающих от болей в спине или шее. И опасен для беременных женщин.
Сон на животе наименее распространенная поза в ночное время и трудно найти пользу такого положения для здоровья, по сравнению со сном на боку или на спине.
Риски этой позы, как правило, перевешивают преимущества.
Если вы спите на животе и хотите сменить положение ради своего здоровья, попробуйте использовать подушку, чтобы приучить свое тело спать на боку.
Поза морской звезды
Подходит для людей с нарушениями сна, женщинам в период менопаузы.
Если вы спите в одиночестве, вам легче принимать ночью эту позу, менять положение рук и ног, не беспокоя партнера.
Мы все двигаемся во сне, но чрезмерное движение может означать, что у вас расстройство поведения во сне в фазу быстрого сна, или патологически частое движений конечностей.
Спать в стиле морской звезды может быть легче, если вы боретесь с одним из этих состояний, но вам также следует пройти обследование у врача.
Источник: The Sun