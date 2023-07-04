Мы часто обсуждаем, как лечь спать в разумное время, сколько должен длиться здоровый сон, почему надо запретить телефоны в спальне, но редко говорим о том, в какой позе мы спим.

Доктор Линдсей Браунинг, эксперт по сну в Trouble Sleeping и автор книги Навигация по бессоннице, утверждает, что положение тела во сне играет очень важную роль.

Даже любимая ваша поза может вызвать проблемы со здоровьем.

Доктор Браунинг проанализировала самые распространенные позы, в которых спят люди, и высказала несколько предостережений.

Сон на спине

Подходит людям с болями в пояснице, заложенностью носа и младенцам.

Не подходит беременным в третьем триместре.

Так мы позволяем позвоночнику сохранять естественное положение.

Это также может облегчить заложенность носа, так как поднятие головы снимает давление с области пазух.

Но сон на спине может усилить храп, особенно если у вас во сне случается апноэ.

Не рекомендуется женщинам в третьем триместре беременности. Это рискованно для плода.

Сон на левом боку

Подходит тем, кто страдает от изжоги, кислотного рефлюкса и беременным, даже на поздних сроках.

Опасен для тех, у кого проблемы с сердечным ритмом.

Сон в таком положении уменьшает храп и улучшает пищеварение.

Сон на правом боку

Улучшает работу сердца.

Не подходит тем, у кого кислотный рефлюкс и изжога.

Некоторые исследователи утверждают, что сон на правом боку также может снизить риск болезни Альцгеймера. В течение дня в нашем организме накапливаются токсичные побочные продукты, в том числе бета-амилоид — вещество, обнаруженное в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.

Спинномозговая жидкость помогает вымывать эти токсины во время сна.

Сон на животе

Подходит для людей, склонных к шумному храпу.

Не подходит для страдающих от болей в спине или шее. И опасен для беременных женщин.

Сон на животе наименее распространенная поза в ночное время и трудно найти пользу такого положения для здоровья, по сравнению со сном на боку или на спине.

Риски этой позы, как правило, перевешивают преимущества.

Если вы спите на животе и хотите сменить положение ради своего здоровья, попробуйте использовать подушку, чтобы приучить свое тело спать на боку.

Поза морской звезды

Подходит для людей с нарушениями сна, женщинам в период менопаузы.

Если вы спите в одиночестве, вам легче принимать ночью эту позу, менять положение рук и ног, не беспокоя партнера.

Мы все двигаемся во сне, но чрезмерное движение может означать, что у вас расстройство поведения во сне в фазу быстрого сна, или патологически частое движений конечностей.

Спать в стиле морской звезды может быть легче, если вы боретесь с одним из этих состояний, но вам также следует пройти обследование у врача.

Источник: The Sun