Эксперты популярной медицинской онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя вместе с инструкторской командой организации PULSE назвали пять самых распространенных мифов об оказании первой помощи.

Миф 1. Медицинская и первая помощь – это одно и то же

Правда. Первая помощь на самом деле не медицинская, а первая. Медицинскую предоставляют медицинские специалисты, используя лекарственные средства, хирургические вмешательства и другие меры, для применения которых по закону требуется профильное образование.

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А вот чтобы оказывать первую помощь, иметь медицинский диплом необязательно. Цель первой помощи – сохранить жизнь и здоровье пострадавших до приезда квалифицированных медиков.

Миф 2. Главное правило первой помощи – не навредить пострадавшему

Правда. Известное “не навреди” — не главное правило. Приоритетом считается собственная безопасность спасателя. А насчет вреда: манипуляции в первой помощи могут показаться травматическими для неопытного в этой сфере человека, потому что наложение турникета или процесс шинирования конечности вызывает боль.

Однако есть правило “жизнь в обмен на здоровье”. Иногда приемы, спасающие жизнь, могут продлить время реабилитации пострадавшего. Но реабилитировать можно только выживших.

Миф 3. Важно, чтобы условия первой помощи были стерильными

Правда. При оказании первой помощи невозможно добиться стерильности. Поэтому можно использовать нестерильные перевязочные материалы, выбирая самые чистые из имеющихся.

Удаление бактериальных угроз и грязи будет ждать пострадавших от травм уже в больнице, где стерильность является базовым условием работы.

Миф 4. Обучение первой помощи в разных областях противоречиво

Правда. Правила первой помощи редко зависят от характера экстренной ситуации. Действия спасателя при открытом переломе ноги при падении с лестницы или при огнестрельном ранении будут очень схожими. Кровь вытекает из сосуда независимо от того, нарушена его целостность пулей или обломками кости.

Миф 5. Чтобы оценить дыхание пострадавшего, нужно поднести зеркальце к носу

Правда. Один из главных жизненных показателей первой помощи — дыхание. Для оценки дыхания не используется зеркальце или экран мобильного телефона.

Надежным считается метод “слышу-чувствую”, когда спасатель слушает дыхание, наблюдает за движениями грудной клетки и может ощущать выдох воздуха. Телефон или зеркальце не дают надежного результата и не помогают сосчитать количество дыхательных движений.

Источник: Береги себя