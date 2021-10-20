Начиная с 1997 года, 20 октября в медицинском календаре обозначено как Всемирный день борьбы с остеопорозом – патологии костной ткани, которая по распространенности занимает четвертое место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

О причинах возникновения остеопороза, его симптомах, а также о методах лечения и профилактики Факты ICTV расспросили семейного врача Людмилу Сердюк.

Что такое остеопороз В переводе с греческого этот медицинский термин звучит как «хрупкая кость». Что коротко и емко описывает самую суть остеопороза – заболевания, которое настолько снижает плотность костной ткани, что риск переломов, даже в результате ранее несущественных и неопасных травм, увеличивается в разы. В основном речь идет о переломах шейки бедра, плеча и предплечья, а также о повреждении спинных позвонков.

Симптомы остеопороза Вероломность остеопороза заключается в том, что он как бы незаметно подкрадывается к человеку, никак не проявляя себя на ранних стадиях. Как правило, все ставится очевидным только после перенесенной травмы. Очевидные признаки остеопороза являются по сути результатом уже развившейся болезни вследствие патологической компрессии позвонков. При остеопорозе: больной внешне становится ниже ростом

ростом наблюдается снижение веса вследствие быстрого наступления чувства насыщения

веса вследствие быстрого наступления чувства насыщения больной страдает изжогой и загрудинными болями

и загрудинными болями живот больного заметно выдается вперед

компрессия позвонков столь существенна, что нижние ребра могут соприкасаться с тазовыми костями Проявления остеопороза практически идентичны как у мужчин, так и у женщин. С той лишь разницей, что женщины страдаю от него гораздо чаще.

Причины остеопороза Среди основных факторов риска возникновения остеопороза медики называют: возраст старше 65 лет

женский пол

постменопаузу

наличие ранних переломов

генетическую предрасположенность (частные переломы у кого-то из близких родственников)

раннее наступление менопаузы, до 45 лет

необходимость принимать глюкокортикоидные гормоны на протяжении длительного времени

необходимость соблюдать постельный режим в течение нескольких месяцев Среди факторов риска врачи также называют курение, злоупотребление алкоголем, недостаток витамина D, малоподвижный образ жизни, болезненно низкий вес – менее 57 кг.