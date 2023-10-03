Почему с возрастом быстрее набирают вес, который почти невозможно сбросить, — разъясняет специалист

По словам ученых, даже если количество употребляемой пищи и физических упражнений осталось на привычном уровне, после 40 лет набора веса не избежать.

Виновника установили благодаря длительным 13-летним исследованиям. Это — возрастное замедление липидного обмена.

То есть, женщины после 40 лет полнеют по сугубо естественным причинам.

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Результаты научной работы опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Для своего исследования ученые выбрали Францию и Швейцарию, в эксперименте согласились принять участие 54 человека, в большинстве – женщины.

В течение 13 лет за их самочувствием и обменом веществ в организме следили придирчивые врачи.

И, несмотря на то, что люди вели достаточно активный образ жизни, ограничивали употребление вредной пищи, до минимума свели потребление сахара, у всех без исключения под конец эксперимента вес увеличился в среднем на 20%.

Все из-за снижения скорости обмена липидов, проще, жиров, объяснили феномен ученые.

Конечно, это не означало, что участникам эксперимента грозило ожирение, но моральных страданий добавляло однозначно.

Исследователи нашли и проверили способ, который все же ускорял липидный метаболизм. Некоторым он показался слишком обременительным, ведь речь шла о существенном увеличении физических нагрузок. Ключевое слово — существенном.

Результаты поражали. Один из исследователей профессор Питер Арнер даже заявил, что откорректированные по времени и содержанию физические нагрузки можно рассматривать как потенциально новые способы лечения ожирения.

Исследование методики сейчас продолжается.

Источник: Karolinska Institutet