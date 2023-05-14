Фармацевт Аббас Канани в комментарии популярному британскому онлайн-изданию перечислил пять привкусов во рту, которые могут предупреждать нас о том, что со здоровьем что-то не так.

1. Горький привкус. Горький привкус может быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем, ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни). Он также может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и утомляемостью.

Горький вкус также связан с гормональными изменениями, плохим состоянием полости рта, приемом лекарств и стрессом.

2. Металлический привкус. Проблемы с зубами могут оставлять металлический привкус во рту и быть признаком или заболевания десен, или инфекции, или основного заболевания, такого как патология почек, печени или диабет.

Некоторые люди также испытывают металлический привкус, если у них изжога, кислотный рефлюкс и расстройство желудка.

3. Сладкий вкус. Высокий уровень глюкозы может вызвать сладкий привкус во рту и быть признаком неконтролируемого диабета, поскольку организм пытается регулировать уровень сахара в крови.

Повышенная жажда, частое мочеиспускание и помутнение зрения могут возникать вместе со сладким привкусом во рту.

4. Кислый вкус. Кислотный рефлюкс или ГЭРБ, когда желудочная кислота забрасывается в пищевод, может вызвать кислый привкус во рту.

Наряду с кислым привкусом могут появиться изжога, боль в груди и затрудненное глотание.

Это также может быть вызвано дефицитом питательных веществ, инфекциями и нервными расстройствами.

5. Соленый вкус. Соленый привкус во рту может быть признаком обезвоживания. Так организм пытается экономить воду, вырабатывая меньше слюны. Могут появиться сухость во рту, жажда, утомляемость, мышечная слабость.

Специалист советует обратиться к врачу общей практики, если вы заметили внезапное и значительное изменение вкуса или если оно сохраняется более нескольких дней.

Источник: Express