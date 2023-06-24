Предостережение кардиологов очень серьезное, как и убедительность аргументов — физические упражнения могут вызвать инсульт у людей с закупоренными артериями, в частности, сонными.

Сонные артерии расположены по обе стороны шеи. Они снабжают кровью головной мозг. Когда жир, холестерин и другие частицы накапливаются на внутренних стенках сонных артерий, они образуют бляшку, которая сужает артерию.

Это сужение называется стенозом. Стеноз опасен, поскольку ограничивает приток крови к мозгу. А без необходимой крови нарушается доставка кислорода в мозг, и у больного случается инсульт.

Исследователи из Индийского технологического института Харагпура обнаружили, что повышенная частота сердечных сокращений при тренировках может вызвать инсульт именно у пациентов с сильно закупоренными сонными артериями. Для них даже умеренные физические упражнения могут стать фатальными.

Авторы использовали специализированную вычислительную модель для моделирования кровотока в сонных артериях при трех стадиях стеноза: без блокады, с легкой 30% блокадой и с умеренной 50% блокадой.

Как и ожидалось, для здоровых и легких случаев условия упражнений улучшили здоровье смоделированной сонной артерии. А вот результаты для умеренной блокады были тревожными.

— Интенсивные упражнения оказывают неблагоприятное воздействие на пациентов с умеренным или более высоким уровнем стеноза, — сказал автор исследования Сомнат Рой.

По словам ученого, смещение бляшки в зоне стеноза может привести к ее миграции по кровотоку. Она очень быстро попадает в мозг, вызывая ишемический инсульт.

Кроме того, повышенная частота сердечных сокращений может увеличить вероятность формирования другого стеноза.

Вот скажите, многие ли принимают во внимание предупреждение о том, что прежде чем приступить к тренировкам, стоит проконсультироваться с врачом?

К этому относятся легкомысленно. Особенно молодые люди, которые считают, что интенсивные тренировки полезны, потому что держат организм в тонусе.

В конце концов, это правда. Ведь среди факторов, способствующих появлению стеноза артерий, в первую очередь — возраст. Но кардиологи называют еще и образ жизни и генетику. А это уже и о молодых.

Поэтому авторы исследования рекомендуют регулярно проверять состояние артерий людям, которые выполняют интенсивные тренировки.

Источник: EurekAllert