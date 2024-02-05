Фронтит — это одно из распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, люди часто недооценивают его серьезность.

Врач-отоларинголог Анастасия Коломиец рассказала Фактам ICTV все о фронтите: симптомы и лечение и причины появления

Что такое фронтит

Фронтит — это воспаление лобных пазух, которые находятся в проекции надбровных дуг. То есть это воспалительный процесс в околоносовых пазухах носа.

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Фронтит симптомы:

боль в лобной и передней части головы;

заложенность носа;

выделения из носа гнойного или серозного характера;

повышенная температура;

общая слабость;

головокружение;

боль в гайморовых пазухах.

— Из-за отека и развития патологического процесса в полости носа и околоносовых пазухах происходит воспаление в полости фронтальной пазухи, — говорит эксперт.

То есть процесс “поднимается” вверх, образуется отек, соответственно появляется фронтит.

Фронтит: причины

Заболевание не существует самостоятельно, то есть заболевание сопровождается синуситом и этмоидитом.

— Как правило, это долговременные процессы в полости носа, которые происходят на фоне бактериальной инфекции или в результате аллергической реакции, — говорит врач.

Аллергический фон может сопровождаться стойким отеком слизистой, и в результате — накапливаться жидкость.

Когда есть стойкий отек и заложенность носа, отек может распространяться на околоносовые пазухи. В результате возможно развитие фронтита.

— Первое, что появляется, — это отек и процесс накопления жидкости. Если его не лечить, появляется отечная форма болезни, а затем и бактериальная, — отмечает специалист.

Риск развития фронтита увеличивается при наличии хронических заболеваний и нездорового образа жизни.

Фронтит: лечение

Фронтит лечится, как правило, консервативными методами: физиопроцедуры, местные антибактериальные препараты, системные антибактериальные препараты.

Гнойный фронтит могут лечить оперативным вмешательством. Бывает, что нельзя убрать жидкость из пазухи.

— В подавляющем большинстве можно удачно лечить заболевание консервативно — без операций. Но и не редкость, когда делают оперативные вмешательства для дренирования фронтальной пазухи, — делится врач.

Осложнения фронтита распространяются на оболочки головного мозга и полость черепа.

В консервативной терапии используют легкие гормональные препараты и другие составляющие.

— Врач при детальном осмотре с компьютерной томографией или рентгенографией определяет уровень сложности и назначает соответствующее лечение, — отмечает эксперт.

Важно обращаться к специалисту при малейших признаках болезни, чтобы избежать осложнений и помочь организму быстрее восстановиться.

Фронтит — это серьезное заболевание, своевременное лечение играет важную роль в его лечении и избежании сложных последствий.