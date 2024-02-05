Фронтит — это одно из распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, люди часто недооценивают его серьезность.
Врач-отоларинголог Анастасия Коломиец рассказала Фактам ICTV все о фронтите: симптомы и лечение и причины появления
Что такое фронтит
Фронтит — это воспаление лобных пазух, которые находятся в проекции надбровных дуг. То есть это воспалительный процесс в околоносовых пазухах носа.
Фронтит симптомы:
- боль в лобной и передней части головы;
- заложенность носа;
- выделения из носа гнойного или серозного характера;
- повышенная температура;
- общая слабость;
- головокружение;
- боль в гайморовых пазухах.
— Из-за отека и развития патологического процесса в полости носа и околоносовых пазухах происходит воспаление в полости фронтальной пазухи, — говорит эксперт.
То есть процесс “поднимается” вверх, образуется отек, соответственно появляется фронтит.
Фронтит: причины
Заболевание не существует самостоятельно, то есть заболевание сопровождается синуситом и этмоидитом.
— Как правило, это долговременные процессы в полости носа, которые происходят на фоне бактериальной инфекции или в результате аллергической реакции, — говорит врач.
Аллергический фон может сопровождаться стойким отеком слизистой, и в результате — накапливаться жидкость.
Когда есть стойкий отек и заложенность носа, отек может распространяться на околоносовые пазухи. В результате возможно развитие фронтита.
— Первое, что появляется, — это отек и процесс накопления жидкости. Если его не лечить, появляется отечная форма болезни, а затем и бактериальная, — отмечает специалист.
Риск развития фронтита увеличивается при наличии хронических заболеваний и нездорового образа жизни.
Фронтит: лечение
Фронтит лечится, как правило, консервативными методами: физиопроцедуры, местные антибактериальные препараты, системные антибактериальные препараты.
Гнойный фронтит могут лечить оперативным вмешательством. Бывает, что нельзя убрать жидкость из пазухи.
— В подавляющем большинстве можно удачно лечить заболевание консервативно — без операций. Но и не редкость, когда делают оперативные вмешательства для дренирования фронтальной пазухи, — делится врач.
Осложнения фронтита распространяются на оболочки головного мозга и полость черепа.
В консервативной терапии используют легкие гормональные препараты и другие составляющие.
— Врач при детальном осмотре с компьютерной томографией или рентгенографией определяет уровень сложности и назначает соответствующее лечение, — отмечает эксперт.
Важно обращаться к специалисту при малейших признаках болезни, чтобы избежать осложнений и помочь организму быстрее восстановиться.
Фронтит — это серьезное заболевание, своевременное лечение играет важную роль в его лечении и избежании сложных последствий.